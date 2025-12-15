Симулятор акулы Maneater вышел на iOS и Android

Компания HandyGames в сотрудничестве с Tripwire Interactive объявила, что мобильная версия однопользовательской ролевой игры в жанре экшен с открытым миром, Maneater, официально доступна для скачивания сегодня в Apple App Store и Google Play.

Игра, получившая название «ShaRkPG», дарит игрокам непревзойдённую фантазию о могуществе высшего хищника океана. Начиная с уязвимого детёныша бычьей акулы, игроки должны питаться, исследовать и развиваться, чтобы выжить в суровом мире и в конечном итоге отомстить жестокому рыбаку, Чешуйчатому Питу. Мобильная версия обеспечивает полноценный, бескомпромиссный опыт игры на ПК и консолях, теперь доступный где угодно.

С момента своего первого запуска Maneater покорила миллионы игроков своим уникальным сочетанием исследования открытого мира, захватывающих сражений и чёрного юмора, озвученных неподражаемым голосом Криса Парнелла (известного по сериалам «Рик и Морти» и «Saturday Night Live»).