Bungie открыла регистрацию на декабрьский плейтест Marathon

После завершения закрытого технического теста в октябре Bungie объявила о новом этапе проверки своего экстракшен-шутера Marathon — студия запустила регистрацию на декабрьское тестирование, которое пройдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Плейтест назначен на 13–16 декабря. Серверы будут работать ограниченно — ежедневно с 1:00 до 7:00 по московскому времени, а все участники обязаны подписать жёсткое соглашение о неразглашении: публиковать геймплей, скриншоты, стримы и любые материалы запрещено.

Bungie по-прежнему не раскрывает точную дату релиза, однако Sony ранее подтвердила: Marathon должна выйти до конца марта 2026 года. Пока же проект проходит через серию внутренних и закрытых тестов, направленных на оптимизацию механик и стабильности.

Регистрация на декабрьский плейтест уже доступна всем желающим.