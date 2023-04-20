Трейлер масштабного обновления United Allies для Marauders ©

Small Impact Games и Team17 объявили дату выхода грядущего обновления игры Marauders - United Allies. По словам создателей, это "самое большое обновление" для многопользовательского шутера, которое добавит новые корабли, совершенно новое снаряжение и многое другое 25 апреля.

Если предыдущие обновления Marauders добавляли такие функции, как новые космические корабли, то это обновление выглядит более амбициозным. Первое крупное дополнение - это крейсер-колония, совершенно новое рейдовое место, прокладывающее свой путь через просторы космоса. На борту крейсера вы сможете сразиться с американскими морскими пехотинцами, которые принесут много нового лута, например, винтовку Stoner 63, варианты пластинчатой брони Sherman и многое другое.

Согласно Small Impact и Team17, новое обновление также включает в себя переработку системы кораблей игры, которая добавляет "в общей сложности почти 20 кораблей", а также 3 новых типа турелей. Похоже, что разработчики прислушались к мнению игроков, так как в игру добавлена функция спасения космических обломков. Пусть никогда не говорят, что ваши отзывы ни к чему не приводят!

Помимо вышеупомянутого нового контента, United Allies также добавляет в Marauders голосовой чат VOIP, который позволит вам общаться с другими игроками, находящимися рядом с вашим местоположением. Если вам не очень нравится общаться с другими людьми (возможно, потому что вы уже играли в любую онлайновую видеоигру), вы также можете рассчитывать на целый ряд голосовых наборов, которые можно будет разблокировать...