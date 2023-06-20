Nintendo советовала Ubisoft выпустить Mario + Rabbids: Sparks of Hope на следующей консоли ©

Nintendo пыталась предупредить Ubisoft, но компания не послушалась. Это сообщение, которое генеральный директор Ubisoft Ив Гийемо передал в недавнем интервью GamesIndustry.biz.

В частности, Ubisoft не послушала, когда Nintendo сказала им, что лучше отложить выпуск Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Гийемо сказал, что Nintendo посоветовала компании отложить выпуск игры до тех пор, пока не появится следующая консоль Nintendo.

«Мы уже выпустили игру Mario Rabbids [на Switch], поэтому, выпустив еще одну, мы получили два одинаковых опыта на одной машине», — сказал Гийемо в интервью. «На Nintendo такие игры никогда не умирают. На Switch есть 25 игр про Марио. Nintendo [посоветовала], что лучше делать одну итерацию на каждой машине. Мы были слишком рано, нам нужно было дождаться [следующей консоли]».

Выпущенная еще в октябре 2022 года игра Mario + Rabbids: Sparks of Hope была встречена критиками в СМИ, и игрокам, похоже, она понравилась. Однако по сравнению с первой игрой, разошедшейся тиражом более 7,5 миллионов копий на одну компанию Ubisoft, сиквел не был так же популярен в коммерческом плане.

«Несмотря на отличные рейтинги и прием игроков, а также амбициозный маркетинговый план, мы были удивлены низкой производительностью Mario + Rabbids: Sparks of Hope в последние недели 2022 года и в начале января», — говорится в финансовом отчете компании еще в январе.