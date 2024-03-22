Поклонники Криса Эванса раскритиковали образ нового Капитана Америки в Marvel 1943: Rise of Hydra

После того как Skydance Media поразила сообщество графикой Marvel 1943: Rise of Hydra, тайтл стал предметом споров среди поклонники Криса Эванса. В социальных сетях появился пост, в котором сравнили внешность нового Капитана Америки и Криса Эванса из MCU.

По мнению пользователя "midnightcap", разработчики игры использовали "небрендовую" эстетику. Однако, несмотря на то, что костюм героя похож на тот, в котором он снимался в кино, актер, сыгравший Стива Роджерса, не выглядит как Эванс.

Поводом для критики послужило то, что при создании образа Капитана Америки в Marvel 1943: Rise of Hydra в Skydance взяли за основу именно тот вариант костюма, в котором Стив Роджер/Капитан Америка появлялся в фильмах Marvel.

Первый твит - Если вы собираетесь использовать этих персонажей не на основе актеров из MCU, это замечательно, но я бы хотел, чтобы вы отошли как можно дальше от костюмов в стиле MCU. Не обязательно, чтобы шлем выглядел, как у Криса Эванса.



Второй твит - я ничего не имею против игры. Надеюсь, она будет хорошей! Здесь есть детали, которые мне нравятся, например, плащ и широкий воротник. Я бы просто хотел, чтобы некоторые из этих крупнобюджетных игр, основанных на комиксах, иногда имели яркий визуальный стиль 616 Marvel, а не MCU/Ultimates.

Озвучивать Капитана Америку в новой игре будет актер Дрю Морлейн, успевший поучаствовать в озвучивании таких игр, как GTA V, Red Dead Redemption 2 и Horizon Forbidden West.

Релиз Marvel 1943: Rise of Hydra намечен на 2025 год.