Поклонники Криса Эванса раскритиковали образ нового Капитана Америки в Marvel 1943: Rise of Hydra

После того как Skydance Media поразила сообщество графикой Marvel 1943: Rise of Hydra, тайтл стал предметом споров среди поклонники Криса Эванса. В социальных сетях появился пост, в котором сравнили внешность нового Капитана Америки и Криса Эванса из MCU.
По мнению пользователя "midnightcap", разработчики игры использовали "небрендовую" эстетику. Однако, несмотря на то, что костюм героя похож на тот, в котором он снимался в кино, актер, сыгравший Стива Роджерса, не выглядит как Эванс.
Поводом для критики послужило то, что при создании образа Капитана Америки в Marvel 1943: Rise of Hydra в Skydance взяли за основу именно тот вариант костюма, в котором Стив Роджер/Капитан Америка появлялся в фильмах Marvel.
Первый твит - Если вы собираетесь использовать этих персонажей не на основе актеров из MCU, это замечательно, но я бы хотел, чтобы вы отошли как можно дальше от костюмов в стиле MCU. Не обязательно, чтобы шлем выглядел, как у Криса Эванса.
Второй твит - я ничего не имею против игры. Надеюсь, она будет хорошей! Здесь есть детали, которые мне нравятся, например, плащ и широкий воротник. Я бы просто хотел, чтобы некоторые из этих крупнобюджетных игр, основанных на комиксах, иногда имели яркий визуальный стиль 616 Marvel, а не MCU/Ultimates.
Озвучивать Капитана Америку в новой игре будет актер Дрю Морлейн, успевший поучаствовать в озвучивании таких игр, как GTA V, Red Dead Redemption 2 и Horizon Forbidden West.
Релиз Marvel 1943: Rise of Hydra намечен на 2025 год.
Один ноунейм где-то что-то твитнул от нечего делать. Все блогеры: "Шок контент! Разразился страшный скандал. Все фанаты вселенной в бешенстве"
Нормальный шлем,чего он прикопался к нему,не понятно.В Marvel's Avengers,Капитан в шлеме как у Криса Эванса,и никто,даже слова не сказал.Или,он хотел чтобы шлем,был похож на натянутые на голову синие трусы?
Фанатики КВМ как всегда не в курсе, что не всё от Марвел связано с киновселенной и грозно топают ножкой. Хотя забавно, что Кэп в синематике напоминает Джона Уолкера из сериала про Сокола и Баки
Кстати да, значит не я один заметил с ним сходство
Разве кэп из игры должен иметь внешку Криса Эванса? Нет
В Marvel's Midnight Suns вообще не Железный Человек, ни Капитан Америка, ни Логан на актёров из MCU не похожи совершенно, хотя носят те же костюмы, и ничего, никто в истерику не впадал. Похоже, написавшим делать нехрен, если они из-за отдельных деталей костюма возбудились.
Почему он должен походить на Эванса?
Та этим Эбланам " Комиксным " ни кто и некогда не угодит.