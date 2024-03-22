на главную
об игре
Marvel 1943: Rise of Hydra 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.7 22 оценки

Поклонники Криса Эванса раскритиковали образ нового Капитана Америки в Marvel 1943: Rise of Hydra

Gruz_
Новости

После того как Skydance Media поразила сообщество графикой Marvel 1943: Rise of Hydra, тайтл стал предметом споров среди поклонники Криса Эванса. В социальных сетях появился пост, в котором сравнили внешность нового Капитана Америки и Криса Эванса из MCU.

По мнению пользователя "midnightcap", разработчики игры использовали "небрендовую" эстетику. Однако, несмотря на то, что костюм героя похож на тот, в котором он снимался в кино, актер, сыгравший Стива Роджерса, не выглядит как Эванс.

Поводом для критики послужило то, что при создании образа Капитана Америки в Marvel 1943: Rise of Hydra в Skydance взяли за основу именно тот вариант костюма, в котором Стив Роджер/Капитан Америка появлялся в фильмах Marvel.

Первый твит - Если вы собираетесь использовать этих персонажей не на основе актеров из MCU, это замечательно, но я бы хотел, чтобы вы отошли как можно дальше от костюмов в стиле MCU. Не обязательно, чтобы шлем выглядел, как у Криса Эванса.

Второй твит - я ничего не имею против игры. Надеюсь, она будет хорошей! Здесь есть детали, которые мне нравятся, например, плащ и широкий воротник. Я бы просто хотел, чтобы некоторые из этих крупнобюджетных игр, основанных на комиксах, иногда имели яркий визуальный стиль 616 Marvel, а не MCU/Ultimates.

Озвучивать Капитана Америку в новой игре будет актер Дрю Морлейн, успевший поучаствовать в озвучивании таких игр, как GTA V, Red Dead Redemption 2 и Horizon Forbidden West.

Релиз Marvel 1943: Rise of Hydra намечен на 2025 год.

-2
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
MORDORR
3
Гемор

Один ноунейм где-то что-то твитнул от нечего делать. Все блогеры: "Шок контент! Разразился страшный скандал. Все фанаты вселенной в бешенстве"

1
StickyYusef

Нормальный шлем,чего он прикопался к нему,не понятно.В Marvel's Avengers,Капитан в шлеме как у Криса Эванса,и никто,даже слова не сказал.Или,он хотел чтобы шлем,был похож на натянутые на голову синие трусы?

0
Night Driving Avenger

Фанатики КВМ как всегда не в курсе, что не всё от Марвел связано с киновселенной и грозно топают ножкой. Хотя забавно, что Кэп в синематике напоминает Джона Уолкера из сериала про Сокола и Баки

1
Caster1882

Кстати да, значит не я один заметил с ним сходство

0
Sold1er Boy

Разве кэп из игры должен иметь внешку Криса Эванса? Нет

0
Мелинар

В Marvel's Midnight Suns вообще не Железный Человек, ни Капитан Америка, ни Логан на актёров из MCU не похожи совершенно, хотя носят те же костюмы, и ничего, никто в истерику не впадал. Похоже, написавшим делать нехрен, если они из-за отдельных деталей костюма возбудились.

0
Олег Дудин

Почему он должен походить на Эванса?

0
Andrey Likarenko

Та этим Эбланам " Комиксным " ни кто и некогда не угодит.

0