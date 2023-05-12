Marvel's Midnight Suns стала доступна на PS4 и Xbox One

Marvel's Midnight Suns оказалась фантастической игрой для любителей тактических ролевых стратегий, которую в конечном итоге сдерживали проблемы как с маркетингом, так и с производительностью, что, вероятно, является причиной того, что консоли последнего поколения не получили ее до сих пор, а продажи игры оказались довольно низкими
Но Midnight Suns уже стала доступна на PS4 и Xbox One со скидкой в 50 процентов, которую получила и ПК-версия
Если вы не поняли, в чем суть игры, то это, по сути, XCOM с супергероями, но в ней также отказались от атак, основанных на процентах попадания, и заменили их на систему карточных колод, позволяющую раскрыть способности каждого героя.
"то это, по сути, XCOM с супергероями, но в ней также отказались от атак, основанных на процентах попадания" так это и есть основа Xcom , не дурите геймеров , от Xcom там только студия , и чуть развития базы , боювку вообще не понятно с чем можно сравнить