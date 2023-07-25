Фанаты считают, что неанонсированная игра от Insomniac - это спин-офф про Венома ©

Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года, а Wolverine - осенью 2024 года. Insomniac усердно работает, но у нее есть еще больше в рукаве - неанонсированная игра ААА, что вчера подтвердила директор проекта Эрин Эберхардт (Erin Eberhardt).

Уже есть несколько подсказок о том, что это может быть за игра - в феврале актер Тони Тодд (Tony Todd) написал в Твиттере: "Только что подписали на еще одну значительную озвучку для сами знаете кого DevourThis", что, по мнению многих, означает, что он вновь исполняет роль некоего монстра-симбионта. На выставке San Diego Comic-Con он также сообщил, что у него в разработке находится еще один проект, что совпадает с его твитом. Поскольку Insomniac подтвердила, что в разработке находится третья игра, спин-офф про Венома выглядит очень вероятным.

По крайней мере, так думают фанаты, поскольку многие быстро восприняли вчерашнюю новость как свидетельство того, что Insomniac работает над еще одним спин-оффом Человека-паука, схожим по масштабам с Майлзом Моралесом. Это объясняет, как студия может одновременно заниматься сразу тремя играми после того, как только что выпустила две игры про Человека-паука, ремастер и Ratchet & Clank: Rift Apart. Однако, судя по более раннему объявлению о вакансии и полномочиям Эберхарда, вполне вероятно, что эта неанонсированная игра - многопользовательский проект, а не спин-офф.

До того как Эберхардт пришла в Insomniac в 2021 году, она почти четыре года работала в Blizzard в качестве старшего менеджера проектов по киберспорту и ведущего менеджера проектов, в частности, по World of Warcraft и Hearthstone. Вполне возможно, что этот опыт она использует в своем новом проекте в Insomniac, что подтверждается прошлогодней вакансией арт-директора.

Оно требовало человека, который мог бы "создавать руководства по стилю для различных аспектов производства и отвечать за художественное руководство в многопользовательской среде", но гвоздь в крышку гроба для спин-оффа Венома забил тот факт, что в вакансии игра описывалась как "новый IP".

Это означает, что это не Sunset Overdrive 2, не Ratchet & Clank, не Resistance и не спин-офф про Венома. Однако пока не известно, связаны ли игра Эберхардт и это объявление о вакансии мультиплеера — учитывая ее прошлые работы, это очень вероятно, но пока Insomniac ничего не объявит, мы не можем знать наверняка. В любом случае, очевидно, что фанаты хотят поиграть за Венома, будь то фрагмент в Spider-Man 2 или полноценная игра.