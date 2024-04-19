Новое обновление Spider-Man 2 теперь доступно для загрузки и устраняет различные ошибки и сбои

Обновление 1.002.003 для Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac Games вносит значительные улучшения и исправления, улучшая общий игровой опыт. Одно из ключевых исправлений касается визуальной проблемы с маской в костюме Эндрю Гарфилда из фильма "Новый Человек-паук 2". Теперь маска выглядит более правильно, без волн и деформаций.
Кроме того, это обновление решает серьезные проблемы, такие как исчезновение сохранений, сброс пользовательских настроек после смерти персонажа, а также ошибки в функции чтения с экрана, которая может влиять на доступность игры для некоторых игроков. В целом, эти изменения должны существенно улучшить игровой процесс и устранить многие проблемы, с которыми сталкивались игроки.
Фанаты игры продолжают с нетерпением ожидать каких-либо официальных объявлений о сюжетном дополнении, которое, согласно известной утечке данных Insomniac в декабре прошлого года, может быть в разработке. Несмотря на то что официальная информация о проекте пока не была представлена, эта утечка вызвала волнение среди поклонников, которые уже начали предполагать возможные сюжетные повороты и персонажей, которые могут появиться в игре.
бабские кривые рожи починили?
Вот будет хохма когда игру выпустят на ПК и она будет полуготовой спустя столько времени с момента выхода оригинала. Учитывая что архитектура приставок уже давно схожа с ПК.
Все последние порты никсов были отлияно оптимизированы. Тот же Хоризон второй и вовсе почти идеально на старте, если не считать дропы в катсценах, которые поправили первым же патчем.
Так что если будут портировать они, то все ок будет.