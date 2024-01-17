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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 612 оценок

Состоялся релиз неофициального порта Marvel's Spider-Man 2

AceTheKing
Новости

В сети стали появляться сообщения о том, что на сей раз действительно полностью рабочая версия неофициального порта Marvel’s Spider-Man 2 уже появилась в сети. Размер дистрибутива составляет внушительные 264 ГБ.

В данном порте энтузиасты смогли подгрузить большинство текстур и шейдеров оригинальной игры. Тем не менее, в игре еще будут встречаться графические артефакты и визуальные глюки, на их исправление потребуется время.

Кроме того, стало известно, что две команды, которые занимались портом, решили объединиться для обмена друг с другом своими наработками, благодаря чему PC-порт станет еще более качественным и оптимизированным.

По всей видимости все попытки Sony и её пользователей запугать разработчиков порта не оказали должного эффекта.

PlayGround.ru: Выкладывать ссылки на скачивание в комментариях запрещено.
9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Exies27

Лучше подождать официального релиза.

2
RavenW89

Еще новее новость с того же твитера, что -

"Две команды, работающие над сборкой «Человека-паука 2», объединяются.
В результате версия станет более привлекательной и оптимизированной для всех."

1
Antoxanotdance

Ахахаха ору

0
Nimlis

Уже не сообщения, а полноценные раздачи висят на торрент трекерах😉

0