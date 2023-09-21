Создатель God of War назвал Marvel's Spider-Man 2 шаблонным и лишенным инноваций ©

Marvel's Spider-Man 2 - крупнейший эксклюзив PlayStation в 2023 году. Insomniac Games недавно объявила о том, что игра отправилась на золото, готовясь к потенциально самому крупному релизу для PS5 на сегодняшний день.

Последние геймплейные ролики и подробности получили множество положительных отзывов, и, судя по всему, Marvel's Spider-Man 2 станет еще одним интересным дополнением к библиотеке супергеройских игр Insomniac Games. Однако один из разработчиков-ветеранов считает, что игра разочаровывает.

По мнению Дэвида Яффе (David Jaffe), Marvel's Spider-Man 2 идет легким путем и выглядит слишком шаблонно для масштабной AAA-игры 2023 года.

Дэвид Яффе в прошлом был важным членом команды PlayStation. Он является создателем франшиз God of War и Twisted Metal, что подчеркивает его опыт работы в игровой индустрии. Благодаря этому опыту он имеет четкое представление об индустрии и ее тенденциях.

С его точки зрения, Marvel's Spider-Man 2 - хорошая игра и будет хорошо принята. Игра отличается красивым визуальным и кинематографическим оформлением, но не выходит за рамки. Он заявил:

Трейлер показывает, что Sony застряла в той схеме, в которой находилась долгое время. Эта формула становится черствой

Дэвид Яффе сравнил релиз с такими недавними хитами, как Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3 и Starfield.

Такие игры, по мнению создателя God of War, являются весьма инновационными и исследуют новые способы взаимодействия с окружением. С другой стороны, Marvel's Spider-Man 2 использует более безопасный подход.

Он утверждает, что Marvel's Spider-Man 2 не оставляет желать лучшего в плане визуальной презентации, но его геймплейная механика лишена инноваций, а такие эпизоды, как босс Рептилия, представляют собой не более чем участок уклонений и акробатики на самом базовом уровне.

Яффе утверждает, что подобная проблема существует во всей линейке игр от внутренних студий PlayStation: игровой гигант сосредоточился на хорошо поставленном кино, а не на новых и интересных игровых механиках.

Несмотря на то, что такие игры ему нравятся, он заявляет:

Наступает момент, когда, как мне кажется, начинает ощущаться недостаток инноваций.

По этой причине Дэвид Яффе также считает, что он не закончит игру, так как восторг от первых часов игры в Spider-Man 2 в конце концов иссякнет, и игра не будет увлекательной в долгосрочной перспективе.

Яффе полагает, что такие высококлассные разработчики, как Кори Барлог, уже заметили этот шаблонный подход PlayStation, и их следующие игры ознаменуют массовый отход от этого стиля игры.