Создатель God of War назвал Marvel's Spider-Man 2 шаблонным и лишенным инноваций

Marvel's Spider-Man 2 - крупнейший эксклюзив PlayStation в 2023 году. Insomniac Games недавно объявила о том, что игра отправилась на золото, готовясь к потенциально самому крупному релизу для PS5 на сегодняшний день.
Последние геймплейные ролики и подробности получили множество положительных отзывов, и, судя по всему, Marvel's Spider-Man 2 станет еще одним интересным дополнением к библиотеке супергеройских игр Insomniac Games. Однако один из разработчиков-ветеранов считает, что игра разочаровывает.
По мнению Дэвида Яффе (David Jaffe), Marvel's Spider-Man 2 идет легким путем и выглядит слишком шаблонно для масштабной AAA-игры 2023 года.
Дэвид Яффе в прошлом был важным членом команды PlayStation. Он является создателем франшиз God of War и Twisted Metal, что подчеркивает его опыт работы в игровой индустрии. Благодаря этому опыту он имеет четкое представление об индустрии и ее тенденциях.
С его точки зрения, Marvel's Spider-Man 2 - хорошая игра и будет хорошо принята. Игра отличается красивым визуальным и кинематографическим оформлением, но не выходит за рамки. Он заявил:
Трейлер показывает, что Sony застряла в той схеме, в которой находилась долгое время. Эта формула становится черствой
Дэвид Яффе сравнил релиз с такими недавними хитами, как Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3 и Starfield.
Такие игры, по мнению создателя God of War, являются весьма инновационными и исследуют новые способы взаимодействия с окружением. С другой стороны, Marvel's Spider-Man 2 использует более безопасный подход.
Он утверждает, что Marvel's Spider-Man 2 не оставляет желать лучшего в плане визуальной презентации, но его геймплейная механика лишена инноваций, а такие эпизоды, как босс Рептилия, представляют собой не более чем участок уклонений и акробатики на самом базовом уровне.
Яффе утверждает, что подобная проблема существует во всей линейке игр от внутренних студий PlayStation: игровой гигант сосредоточился на хорошо поставленном кино, а не на новых и интересных игровых механиках.
Несмотря на то, что такие игры ему нравятся, он заявляет:
Наступает момент, когда, как мне кажется, начинает ощущаться недостаток инноваций.
По этой причине Дэвид Яффе также считает, что он не закончит игру, так как восторг от первых часов игры в Spider-Man 2 в конце концов иссякнет, и игра не будет увлекательной в долгосрочной перспективе.
Яффе полагает, что такие высококлассные разработчики, как Кори Барлог, уже заметили этот шаблонный подход PlayStation, и их следующие игры ознаменуют массовый отход от этого стиля игры.
Рокстеди тоже решили не идти лёгким путем, делать 4 раз подряд бэтмена...и где они теперь?Печалька.
яффе уже бесит. как и ромеро кичится тем, что участвовал в разработке первой игры именитой серии, но после этого не сделал ничего. первый паук был инновационным и не шаблонным? алло, до игры инсомниак вышло игр 10, которые задали общие каноны механик игр про паука, инсомниак сделали отточенную и качественную игру. и тут такой же аккуратный сиквел. бог войны 6 игр паразитировал на одном и том же и все 6 игры были офигенными. яффе пора бы рот закрыть.
Он советует наказать разрабов и саму Сони за вторичность. Пройти мимо не покупать этот продукт.
Ну в целом справедливые замечания, только MSM2 всё равно будут все играть, за интересный сюжет + фан базы у паучка намного больше чем у Кратоса.
как минимум это атмосфера и сюжет игры, первая по атмосфере была лучше чем дилогия с гарфилдом, трилогия и хохлоландом
Тот самый, кто 1) Не выпускал игры со времен провала Drawn to Death (2017) 2) Трындел про ремастер Бладборна 3) Нахваливал Скамфилд. По моему, очевидно к кому он щас пытается примазаться.
в точку
А ещё он говорил, что те люди, которым не нравится новая (толстая) Элой в Horizon Forbidden West – не имеют права называть себя геймерами, слушайте его больше, ага.
В принципе как и любая другая игра от сосони...
сказал тот кто променял норм геймплей- на рпг,+ растянул сюжет.
Не путай с Кори Балрогом, этот человек никак не связан с перезапуском бога войны.
ты о какой игре? Ты наверное перепутал
ну и чё поменялось ну нет его в проекте нового год оф вара и чё произошло...............
чел, есть такая вещь, как гугл...
вы не правильно поняли мой коммент, перечитайте.