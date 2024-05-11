Новый ролик Shin Megami Tensei 5: Vengeance демонстрирует "полное руководство" по игре

Компания Atlus выпустила новое видео для Shin Megami Tensei 5: Vengeance, которое называется "Полное руководство" и предлагает обширный обзор возможностей игры, включая оригинальный контент и новые функции, появившиеся в новой версии.

Как мы уже видели, Shin Megami Tensei V: Vengeance - это новая версия игры, вышедшей на Nintendo Switch, с уже встречавшимся ранее контентом и некоторыми совершенно новыми функциями, а также общими улучшениями в техническом плане.

В видеоролике показаны некоторые особенности именно этой версии, которая также увеличивает размер сюжета.

После выхода в 2021 году и продажи 1 миллиона копий оригинальной Shin Megami Tensei 5 на Nintendo Switch компания Atlus решила предложить переработанную, исправленную и расширенную версию игры - Shin Megami Tensei 5: Vengeance, которая также выходит на всех остальных платформах.

Дата выхода Shin Megami Tensei 5: Vengeance назначена на 14 июня 2024 года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.