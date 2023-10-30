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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.5 457 оценок

Творческий директор Marvel's Spider-Man 2 объяснил, почему Мэри Джейн в игре такая сильная

butcher69
Новости

Брайан Интихар, старший креативный директор Insomniac Games, отреагировал на неоднократно вызывавшие споры стелс-миссии Мэри Джейн Уотсон в игре Marvel's Spider-Man 2.

В интервью IGN Интихар объяснил, почему Insomniac Games вернула стелс-миссии из первой игры после того, как они были плохо приняты критиками и фанатами.

У нас было два варианта. Мы могли сказать: "Хорошо, мы сделаем все проще и просто не будем этого делать". И все бы сказали: "Отлично. Никаких миссий Эм-Джей". Или мы могли бы сказать: "Эй, мы говорили о том, чтобы показать мир с разных сторон. Сделать миссии за неё лучше. Принять вызов. Сделать так, чтобы людям нравилось играть за неё.

Разработчики решили сделать миссии за Эм-Джей более активными, в связи с чем у неё и появился электрошокер.

Мы знали, что должны сделать её более активным и способным персонажем. И если она получилось чересчур сильной, то мне плевать. Она в порядке.

Marvel's Spider-Man 2 уже доступна на консолях PlayStation 5.

-12
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
caramba1999
8
6363

Лучше бы объяснили. почему она так постарела и изменилась.

7
demon 33251

Ну раз тебе плевать, всратый феминист, то играй в свою игрульку сам

1
caliskan

Нужно больше стелса за старую рыжуху! Надеюсь 3 часть будет вся про нее. Еще лет на 10 постареет правда и выяснится что она по девочкам

0
QD19

Им плевать, понятно

0
Jarvis666

Она такая сильная... Любого мужика победил

-1