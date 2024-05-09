В сеть утек новый геймплей Marvel's Wolverine с раннего билда игры

В результате атаки хакеров на студию Insomniac Games в свободный доступ оказались рабочие версии Marvel's Spider-Man 2 для ПК и ожидаемого экшена Marvel's Wolverine. Энтузиасты все еще изучают билд игры о Росомахе, и недавно им удалось сделать играбельным новый отрезок из игры. Благодаря их стараниям у нас есть свежий взгляд на игровой процесс Marvel's Wolverine из раннего билда игры.
В сети было опубликовано сразу несколько роликов. Первое видео посвящено сцене сражения в неком закрытом комплексе. Судя по всему, это не просто арена для испытания механик, а реальная локация из игры, куда попадут игроки по ходу прохождения. Как отмечают энтузиасты, восстановить ее было трудно из-за разбросанных активов; вероятно, эта область еще далека от завершения.
Второй ролик уже посвящен исследованию городской локации. В Marvel's Wolverine не будет открытого мира, но игроков будут часто помещать в подобные территории больших областей с возможностью дополнительного исследования всех уголков.
Надеюсь в игре будет расчлиненка и сам герой будет разваливаться на куски, как в X-Men Origins: Wolverine и регенерировать на глазах.
скопировали код и заменили текстуры, был павук стал сосомаха.
Вот это кабан так кабан. Наш слоняра!
старый росомаха был лучше.
Ну это прям, какой-то позор...
Не могут что ли новое придумать чего. Сони вцепилась в эти экшены от третьего лица.
Какая же унылая хуета. Даже учитывая, что это рабочий билд ранней версии, это выглядит невероятно скучно. Бой не зрелищный, без красивых добиваний, тупо закликивание врагов. Локация скучная, передвижение стремное, веса в персонаже нет совсем. И близко не стоит эта поделка с супер репетативным, но очень зрелищным слэшером от Id software
Беды с башкой)