В сеть утек новый геймплей Marvel's Wolverine с раннего билда игры

В результате атаки хакеров на студию Insomniac Games в свободный доступ оказались рабочие версии Marvel's Spider-Man 2 для ПК и ожидаемого экшена Marvel's Wolverine. Энтузиасты все еще изучают билд игры о Росомахе, и недавно им удалось сделать играбельным новый отрезок из игры. Благодаря их стараниям у нас есть свежий взгляд на игровой процесс Marvel's Wolverine из раннего билда игры.

В сети было опубликовано сразу несколько роликов. Первое видео посвящено сцене сражения в неком закрытом комплексе. Судя по всему, это не просто арена для испытания механик, а реальная локация из игры, куда попадут игроки по ходу прохождения. Как отмечают энтузиасты, восстановить ее было трудно из-за разбросанных активов; вероятно, эта область еще далека от завершения.

Второй ролик уже посвящен исследованию городской локации. В Marvel's Wolverine не будет открытого мира, но игроков будут часто помещать в подобные территории больших областей с возможностью дополнительного исследования всех уголков.