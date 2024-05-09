Западная версия Master Detective Archives: Rain Code+ выйдет на ПК и консолях 1 октября

Master Detective Archives: Rain Code+ выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 1 октября на западе по цене $59,99 / €59,99 / £54,99, объявила Spike Chunsoft. В Японии игра выйдет, как и было объявлено ранее, 18 июля по цене 6 350 иен.

Японский релиз будет поддерживать только японскую озвучку, а также японский, традиционный китайский и упрощенный китайский текст, но после выхода западной версии будет добавлена поддержка других языков. Западная версия будет поддерживать английскую и японскую озвучку, а также английский, японский, французский, итальянский, немецкий и испанский тексты.

Версия игры Master Detective Archives для PlayStation 5: RAIN CODE+ будет доступна как в физическом, так и в цифровом виде по всему миру, в то время как версии для Xbox Series и PC будут только цифровыми.

Master Detective Archives: RAIN CODE+ - это расширенная версия Master Detective Archives: RAIN CODE, которая изначально вышла для Switch. В нее добавлены следующие материалы: