Master Detective Archives: RAIN CODE, от создателя серии Danganronpa, выйдет 18 июля на ПК и консолях

Издатель Spike Chunsoft и разработчик Too Kyo Games выпустят Master Detective Archives: RAIN CODE для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 18 июля, объявили компании.

Более подробная информация будет объявлена 9 мая. Master Detective Archives: RAIN CODE впервые вышла на Switch 30 июня 2023 года.

Юма, обучающийся детектив с амнезией, и Синигами, призрак, преследующий его, решают неразгаданные тайны в странном городе, запертом бесконечным дождем. По мере расследования появится область, известная как Таинственный лабиринт, которая откроет путь к истине. Однако, как только вы окажетесь внутри, тайны, окутывающие дело, превратятся в уловки и ловушки, подстерегающие Юму. Правила реальности здесь не действуют: погрузитесь в постоянно меняющийся Таинственный лабиринт и докопайтесь до сути дела.