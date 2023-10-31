Сэм Лэйк сожалеет, что не подумал дважды о том, чтобы стать лицом Max Payne

Режиссер Alan Wake 2 Сэм Лейк (Sam Lake) высказал мнение, что, оглядываясь назад, ему, возможно, не стоило соглашаться на идею использования своего лица в Max Payne, зная, насколько успешной станет серия.

В интервью GQ Лейк затронул тему своего начинания в разработке игр, предположив, что, возможно, не стал бы дарить свое лицо Максу Пейну, если бы знал, как много людей увидят его.

Если бы я знал, насколько масштабной станет вся эта затея, стал бы я это делать? Я не знаю, но это, конечно, заставило бы меня задуматься, - сказал Лейк.

Он также отметил, что его друзья, в том числе соучредитель Remedy Петри Ярвилехто, однажды во время поездки на выставку E3 в шутку сравнили его появление на фотографии, ставшей в последствии основой для визуального ряда оригинальной Max Payne, с появлением героев боевиков Клинта Иствуда и Брюса Уиллиса.

В интервью его также спросили о связи между сюжетом Alan Wake 2 и тем, насколько он тесно связан с его собственной жизнью. На этот вопрос Сэм Лейк дал расплывчатый ответ, заявив, что слишком упрям, чтобы размышлять об этом. В целом, есть кое-какие вещи, о которых Сэм Лейк хотел бы серьезно поразмыслить, но сейчас уже слишком поздно для этого. Макс Пейн известен своим лицом и его высказываниями, и пути назад нет.

Лейк, настоящее имя которого Сами Антеро Ярви (Sami Antero Järvi), пока не решил, будет ли он изображать Пэйна в ремейках первых двух игр серии, которые были анонсированы в апреле прошлого года.

Что касается ремейков Max Payne и Max Payne 2, то в марте 2023 года над ними работала небольшая команда, а вот началась ли с тех пор полноценная разработка, в Remedy пока не говорят.