Авторы Metaphor ReFantazio раскрыли несколько новых подробностей ©

Сегодня компания Atlus провела обширный прямой эфир, посвященный предстоящей фэнтезийной игре Metaphor ReFantazio.

Мы получили развернутый вопрос-ответ с главными разработчиками, геймдиректором Кацурой Хасино, дизайнером персонажей Сигенори Соедзима и композитором Сёдзи Мегуро, который вы можете посмотреть ниже, включая несколько проблесков самой игры.

От творческих умов серии Persona - Metaphor: ReFantazio - первая в истории ATLUS полномасштабная фэнтезийная ролевая игра. Напишите свою судьбу и поднимитесь над страхом, шагнув в фэнтезийный мир, не похожий ни на что, виденное вами ранее. Овеянное тревожными тайнами, королевство стоит на краю пропасти. Теперь вам предстоит отправиться в путешествие, преодолевая препятствия и укрепляя связи с друзьями.