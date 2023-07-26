Для Microsoft Flight Simulator вышло крупное 14-ое обновление с улучшениями 6 стран ©

Обновление World Update 14: Central Eastern Europe, анонсированное несколько дней назад, теперь доступно бесплатно для Microsoft Flight Simulator.

"Центральная и Восточная Европа" уже была частично улучшена в Microsoft Flight Simulator. Microsoft и Asobo улучшили спутниковые снимки и 10 городов с фотограмметрией из таких стран, как Чехия, Словакия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Словения и Хорватия. Кроме этого, изменения получили шесть аэропортов (включая Poprad-Tatry LZTT и 103 объекта туристического интереса). Обновление доступно для бесплатной загрузки со вчерашнего вечера.

Стоит напомнить, что позавчера в Microsoft Flight Simulator появилось интересное испытание, которое можно бесплатно загрузить из встроенного в игру Магазина. В игре мы можем воссоздать посадку Лукаша Чепели, который в марте 2023 года посадил модифицированный аппарат Carbon Cub на вершину небоскреба в Дубае, на очень маленькую вертолетную площадку. Это первый подобный подвиг в истории авиации.