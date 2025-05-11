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The Midnight Walk 08.05.2025
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица, Виртуальная реальность
6.4 19 оценок

Вышел текстовый русификатор для адвенчуры The Midnight Walk

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, пользователь Chillstream выпустил текстовый русификатор для адвенчуры The Midnight Walk, релиз которой состоялся всего несколько дней назад.

The Midnight Walk - игра от создателей Lost in Random. В центре этой полуночной сказки необычный герой, чью голову венчает горшок с живым, танцующим пламенем. Этот Горшкоголовый — не просто чудак, а настоящий хранитель света в мире, окутанном тьмой. Вместе с ним игроку предстоит пуститься в путь по извилистым тропам, где за каждым поворотом может таиться как опасность, так и чудо.

The Midnight Walk доступна на PC и PS5.

The Midnight Walk "Русификатор текста"
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