Minecraft для Xbox Series получила возрастной рейтинг в Германии

Minecraft — это игра, которая выдержала испытание временем уже почти 2 десятилетия. Игра собрала множество поклонников и является рекордсменом по количеству достижений на протяжении всей своей жизни. Тем не менее, Minecraft на консоли по-прежнему не хватает визуальных улучшений по сравнению с версией для ПК, которая более открыта для моддинга и других реализаций. Фанаты ждут функции трассировки лучей для Minecraft на консолях серии Xbox, но Mojang и Microsoft уклонялись от этого вопроса. Это может измениться с Minecraft для Xbox Series, которая недавно получила возрастной рейтинг в Германии.
Рейтинг может указывать на то, что Minecraft может получить версию для Xbox Series и принести столь необходимые визуальные обновления, которых так ждали фанаты.
Имейте в виду, что рейтинг все еще может означать, что до выхода версии далеко, поэтому лучше держать свои ожидания под контролем и терпеливо ждать, пока игра будет обновлена соответствующим образом.
В чем связь возрастного ограничения и визуальных обновлений? В Майнкрафте же нету крови вроде, да и сцен сексуального контакта не наблюдалось.
Если поставить возрастное ограничение 12+, игра растеряет 99% своих фанатов, они в нее просто не смогут зайти из за малого возраста :)