"Minecraft в кино" стал лучшей видеоигровой экранизацией и возглавил прокат 2025 года

Фильм «Minecraft в кино» официально собрал 157 миллионов долларов за первый уикенд.
Комедия от студий Warner Bros. и Legendary смогла стать лучшей видеоигровой экранизацией и показать лучший старт в 2025 году. Лента обошла текущего лидера проката, «Капитан Америка: Новый мир», с показателем в 88 млн долларов и «Братьев Супер Марио в кино» (146 млн долларов).
Общие мировые кассовые сборы адаптации Minecraft составили более 301 миллиона долларов. В социальных сетях поход на фильм сравнивают с безумием. Зрители отмечают, что школьникам нравятся отсылки в ленте. Аплодисменты и выкрики звучат на протяжении всего фильма, который длится больше 100 минут. Многие отмечают, что экранизация Minecraft соберёт свою феноменальную кассу, благодаря аудитории игры.
Премьера в России состоится 12 апреля в формате «серого показа». Приобрести билеты уже можно в разных городах.
Minecraft вышел в 2011 году. Это игра-песочница, в которой игроки исследуют и осваивают мир, собранный из кубических блоков. Игра доступна на ПК (Windows, MacOS, Linux), консолях (Xbox One, Xbox Series X/S, PS 3, PS4, PS5) и мобильных устройствах (IOS/Android).
что благодаря хорошей рекламе всякие помои смотреть будут ОПЯТЬ.
Понравился эпизод с ножами норм фильм на один разок🤭
Мда. Индустрия в жопе, это было очевидно уже давно.
Человечество в жoпе
Это точно , к сожалению рождается статистика., живых людей давно нет
Вселенная в жопе, ведь в ней возможно существование человечества - порождающего такую индустрию. Тушим нафиг этот Большой взрыв. Надо бахнуть ещё раз - и на этот раз уже как следует:))))
Родители отмечают, что их детям нравятся отсылки в ленте.
Детям нравятся толстые бородатые мужики
так Майнкрафт для детей, и фильм тоже для детей, неудивительно что взрослым не понравился.
Ему тоже нравятся толстые бородатые мужики. (Инсайд из черного дома)
Детский фильм нравится детям, а не толстым бородатым мужикам? Да не, бред какой-то...
Судя по всему, умственно отсталым
Ну конечно детям нравится педофилы в детских фильмах 😆😆😆
Лучший фильм 2025 года
Столетия же, ну