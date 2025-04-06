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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 8 746 оценок

"Minecraft в кино" стал лучшей видеоигровой экранизацией и возглавил прокат 2025 года

Simple Jack Simple Jack

Фильм «Minecraft в кино» официально собрал 157 миллионов долларов за первый уикенд.

Комедия от студий Warner Bros. и Legendary смогла стать лучшей видеоигровой экранизацией и показать лучший старт в 2025 году. Лента обошла текущего лидера проката, «Капитан Америка: Новый мир», с показателем в 88 млн долларов и «Братьев Супер Марио в кино» (146 млн долларов).

Общие мировые кассовые сборы адаптации Minecraft составили более 301 миллиона долларов. В социальных сетях поход на фильм сравнивают с безумием. Зрители отмечают, что школьникам нравятся отсылки в ленте. Аплодисменты и выкрики звучат на протяжении всего фильма, который длится больше 100 минут. Многие отмечают, что экранизация Minecraft соберёт свою феноменальную кассу, благодаря аудитории игры.

Премьера в России состоится 12 апреля в формате «серого показа». Приобрести билеты уже можно в разных городах.

Minecraft вышел в 2011 году. Это игра-песочница, в которой игроки исследуют и осваивают мир, собранный из кубических блоков. Игра доступна на ПК (Windows, MacOS, Linux), консолях (Xbox One, Xbox Series X/S, PS 3, PS4, PS5) и мобильных устройствах (IOS/Android).

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-8
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
pandore

что благодаря хорошей рекламе всякие помои смотреть будут ОПЯТЬ.

2
inkomniak

Понравился эпизод с ножами норм фильм на один разок🤭

0
Кей Овальд

Мда. Индустрия в жопе, это было очевидно уже давно.

0
HellowRainbow

Человечество в жoпе

2
UnhappyYegor HellowRainbow

Это точно , к сожалению рождается статистика., живых людей давно нет

1
Аристов--Черный HellowRainbow

Вселенная в жопе, ведь в ней возможно существование человечества - порождающего такую индустрию. Тушим нафиг этот Большой взрыв. Надо бахнуть ещё раз - и на этот раз уже как следует:))))

0
Costollom
Зрители отмечают, что школьникам нравятся отсылки в ленте.

Родители отмечают, что их детям нравятся отсылки в ленте.

0
Max Rolens

Детям нравятся толстые бородатые мужики

-1
Real Slim Shady

так Майнкрафт для детей, и фильм тоже для детей, неудивительно что взрослым не понравился.

6
Agentdead Real Slim Shady

Ему тоже нравятся толстые бородатые мужики. (Инсайд из черного дома)

2
Gords

Детский фильм нравится детям, а не толстым бородатым мужикам? Да не, бред какой-то...

1
HellowRainbow

Судя по всему, умственно отсталым

0
UnhappyYegor Real Slim Shady

Ну конечно детям нравится педофилы в детских фильмах 😆😆😆

0
Real Slim Shady

Лучший фильм 2025 года

-3
HellowRainbow

Столетия же, ну

0