"Minecraft в кино" стал лучшей видеоигровой экранизацией и возглавил прокат 2025 года

Фильм «Minecraft в кино» официально собрал 157 миллионов долларов за первый уикенд.

Комедия от студий Warner Bros. и Legendary смогла стать лучшей видеоигровой экранизацией и показать лучший старт в 2025 году. Лента обошла текущего лидера проката, «Капитан Америка: Новый мир», с показателем в 88 млн долларов и «Братьев Супер Марио в кино» (146 млн долларов).

Общие мировые кассовые сборы адаптации Minecraft составили более 301 миллиона долларов. В социальных сетях поход на фильм сравнивают с безумием. Зрители отмечают, что школьникам нравятся отсылки в ленте. Аплодисменты и выкрики звучат на протяжении всего фильма, который длится больше 100 минут. Многие отмечают, что экранизация Minecraft соберёт свою феноменальную кассу, благодаря аудитории игры.

Премьера в России состоится 12 апреля в формате «серого показа». Приобрести билеты уже можно в разных городах.

Minecraft вышел в 2011 году. Это игра-песочница, в которой игроки исследуют и осваивают мир, собранный из кубических блоков. Игра доступна на ПК (Windows, MacOS, Linux), консолях (Xbox One, Xbox Series X/S, PS 3, PS4, PS5) и мобильных устройствах (IOS/Android).