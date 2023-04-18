Niantic и Capcom анонсировали Monster Hunter Now для iOS и Android ©

Компании Niantic и Capcom анонсировали Monster Hunter Now, новую игру Monster Hunter для iOS и Android, которая перенесет серию на улицы, в парки и кварталы реального мира. Игра выйдет в сентябре по всему миру. Игра будет распространяться компанией Niantic и лицензирована Capcom. Регистрация на предстоящие закрытые бета-тесты доступна уже сейчас на официальном сайте.

"Monster Hunter Now - это новая и беспрецедентная игра Monster Hunter, которая увлекает игроков выйти на улицу со своим Палико и встретить невероятных монстров в реальном мире", - сказал продюсер серии Monster Hunter Рёзо Цудзимото в пресс-релизе. AR-технология Niantic обеспечивает охоту "здесь и сейчас", в которую можно играть непринужденно, но при этом сохраняя игровой процесс и охотничьи действия, которые может предложить только Monster Hunter. Давайте выйдем в реальный мир и насладимся охотой!".

Основатель и генеральный директор компании Niantic Джон Ханке добавил: "Monster Hunter Now станет идеальным опытом для всех, кто мечтал сразиться с эпическими монстрами и сразиться с ними вместе с друзьями. Наполненная фантастическими существами, увлекательной охотой и возможностями для командной работы, с самой лучшей графикой на мобильных устройствах, Monster Hunter Now - идеальная франшиза для выхода в реальный мир".