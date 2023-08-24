Версии Monster Hunter Rise: Sunbreak для PlayStation и Xbox получили всех недостающих чудовищ ©

Последние обновления Monster Hunter Rise: Sunbreak стали доступны для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. В обновлении 4 добавлена Велхана из Monster Hunter World: Iceborne, а в обновлении 5 — Аматсу, Надвигающееся бедствие, из Monster Hunter Portable 3rd. Бонусное обновление представляет более сложный вариант Мальцено, «Первородный Мальцено».

Каждый монстр предлагает уникальное оружие и различные наборы снаряжения, а также новые революционные навыки. Другой новый контент включает новые квесты по исследованию аномалий для Восставшего Шагару Магала и Воскресшего Багрового Сияния Валстракса. Исследования аномалий достигают уровня 300, и вы можете получить доступ к новым предметам в Лаборатории исследования аномалий или опробовать новые возможности создания оружия.

Также есть специальные расследования для игроков, которым нужны новые испытания, и новые квесты событий, позволяющие заработать эмоции, многослойную броню и многое другое. Бонусное обновление — это последнее обновление для Monster Hunter Rise: Sunbreak.