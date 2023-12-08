По словам продюсера серии, Monster Hunter Wilds предложит "новый уровень детализации существ и экосистем"

Сегодня Capcom наконец-то анонсировала следующую игру серии Monster Hunter - Monster Hunter Wilds. Она выйдет в 2025 году для Xbox Series X/S, PS5 и PC, а более подробная информация появится летом 2024 года. А пока продюсер серии Рёзо Цудзимото дал небольшое интервью.

Хотя Цудзимото не сообщил много новых подробностей, он подтвердил, что в сиквеле будет "новый уровень детализации существ и экосистем". Он также сказал, что команда разработчиков усердно трудится, "используя мощь PlayStation 5 по максимуму", чтобы создать "лучший опыт Monster Hunter". Capcom, скорее всего, использует возможности Xbox Series X/S и PC таким же образом, хотя эксклюзивные для PlayStation функции не являются чем-то новым (см. экипировку и оружие Horizon Zero Dawn в Monster Hunter World).

Ждать новых подробностей придется долго, так что следите за новостями. А пока последняя игра серии, Monster Hunter Rise, доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5 после того, как ранее вышла для Nintendo Switch и PC.