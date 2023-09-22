В юбилейном ролике серии Monster Hunter нашли намек на следующую часть ©

В онлайновой программе Tokyo Game Show 2023 компания Capcom не сделала много громких анонсов. Однако, представляя видеоролик, посвященный 20-летию Monster Hunter, она продемонстрировала линейку Охотников в каждой игре. В итоге после набора доспехов Monster Hunter Rise: Sunbreak неожиданно появился еще один.

Конечно, издатель не подтвердил, что это броня из следующей части Monster Hunter. Тем более, что набор брони выглядит достаточно типичным, чтобы вызвать подозрения в том, что это может быть связано с новой игрой в серии. Тем не менее, учитывая, что все представленные наборы доспехов были ассоциированы с разными частями игры, это, возможно, может служить тизером для предстоящего проекта.

Когда она появится, пока неизвестно, так что следите за новостями. Monster Hunter Rise - последняя основная игра серии, а ее расширение Sunbreak получило последнее обновление Primordial Malzeno. Игра доступна для Nintendo Switch и ПК, а недавно была выпущена для PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.