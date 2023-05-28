Экономический симулятор самогонщика Moonshine Inc. скоро появится на Xbox и PlayStation

Издатель Klabater сообщил, что захватывающий симулятор самогоноварения Moonshine Inc. скоро появится на Xbox и PlayStation. Работа по переносу игры на консоли в последнее время набрала заметные обороты.
В Moonshine Inc. игроки берут на себя роль молодого и амбициозного самогонщика, с головой погружающегося в мир бутлегерства. По мере прохождения основных миссий, выполнения интригующих побочных квестов и столкновений с захватывающими дорожными событиями во время доставки они обнаружат, что жизнь самогонщика — это неустанная погоня за успехом и выживанием.
Погружаясь в игру, они возьмут на себя управление рабочими, которые создают и обслуживают оборудование, покупают необходимые ингредиенты, разблокируют передовые технологии, планируют поставки и финансы, оставаясь при этом в тени. Игрок должен принимать важные решения о доверии и партнерстве.
Moonshine Inc. изначально привлекла внимание геймеров и средств массовой информации, когда она была выпущена 1 декабря 2022 года, и теперь она намерена расширить свое присутствие на консольных платформах.
23 февраля Moonshine Inc. получила крупное обновление, представившее долгожданную функцию: режим «Песочница». Отныне игроки могли адаптировать свой опыт самогоноварения по своему вкусу, имея возможность выбирать регионы, начальные деньги и настраивать различные элементы игрового процесса, такие как оповещение полиции, скорость производства, скорость изготовления и возможность обнаружения технологий и рецептов. Это обновление добавило новый уровень глубины и персонализации к и без того привлекательному игровому процессу.
Основные характеристики:
- Точное отражение самогоноварения - ферментация и дистилляция на основе химических формул, ведущих себя как естественные процессы
- Реалистичное воссоздание бизнеса американского самогонщика со всеми его проблемами
- Насыщенная история - 3 возможных успешных концовки или «Игра окончена», если поймают власти
- 5 регионов - прохождение базы в горах, лесу, болотах, поселке и городе, с линейной прогрессией
- 70+ рецептов - 15+ самогона, 15+ виски, 20+ бренди, 20+ водки
- Более 50 ингредиентов - сахар, фрукты, овощи и злаки
- 35+ аппаратов - 17 перегонных кубов, 8 бродильных чанов, 5 постдистилляционных чанов, 7 аппаратов предварительной ферментации и т.д.
- 26 технологий ферментации и дистилляции
- 37 основных квестов + побочные квесты и дорожные события