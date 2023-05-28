Экономический симулятор самогонщика Moonshine Inc. скоро появится на Xbox и PlayStation ©

Издатель Klabater сообщил, что захватывающий симулятор самогоноварения Moonshine Inc. скоро появится на Xbox и PlayStation. Работа по переносу игры на консоли в последнее время набрала заметные обороты.

В Moonshine Inc. игроки берут на себя роль молодого и амбициозного самогонщика, с головой погружающегося в мир бутлегерства. По мере прохождения основных миссий, выполнения интригующих побочных квестов и столкновений с захватывающими дорожными событиями во время доставки они обнаружат, что жизнь самогонщика — это неустанная погоня за успехом и выживанием.

Погружаясь в игру, они возьмут на себя управление рабочими, которые создают и обслуживают оборудование, покупают необходимые ингредиенты, разблокируют передовые технологии, планируют поставки и финансы, оставаясь при этом в тени. Игрок должен принимать важные решения о доверии и партнерстве.

Moonshine Inc. изначально привлекла внимание геймеров и средств массовой информации, когда она была выпущена 1 декабря 2022 года, и теперь она намерена расширить свое присутствие на консольных платформах.

23 февраля Moonshine Inc. получила крупное обновление, представившее долгожданную функцию: режим «Песочница». Отныне игроки могли адаптировать свой опыт самогоноварения по своему вкусу, имея возможность выбирать регионы, начальные деньги и настраивать различные элементы игрового процесса, такие как оповещение полиции, скорость производства, скорость изготовления и возможность обнаружения технологий и рецептов. Это обновление добавило новый уровень глубины и персонализации к и без того привлекательному игровому процессу.

Основные характеристики: