Брутальный средневековый экшен Mordhau отмечает 5-летие PvE-обновлением

Прошло 5 лет с тех пор, как Triternion выпустила в мир Mordhau, и, чтобы отпраздновать это знаменательное событие, они были заняты работой над совершенно новым игровым режимом, косметическими предметами и новыми подарками для тех, кто играет в игру во время акции.
В рамках юбилейного обновления режим Орды претерпел существенные изменения. Этот классический игровой режим обновлен картами, улучшениями системы инвентаря, корректировкой дерева навыков, введением новых противников-NPC и множеством свежего оружия.
Событие, посвященное 5-летнему юбилею — с 29 апреля по 13 мая 2024 г.: игроки, присоединяющиеся к игре во время этого ограниченного по времени юбилейного мероприятия, будут вознаграждены эксклюзивной внутриигровой эмблемой и знаменем в память о наследии Mordhau. Кроме того, вы сможете получать дополнительное золото и опыт на протяжении всего мероприятия.
Mordhau — это многопользовательская средневековая игра ближнего боя, разработанная Triternion. Игроки участвуют в напряженных битвах, используя разнообразное оружие, такое как мечи, топоры и луки, в различных игровых режимах, включая командные стычки и смертельные бои со всеми игроками. В боевой системе игры особое внимание уделяется механике, основанной на навыках, позволяющей игрокам использовать различные удары, блоки и приемы, чтобы перехитрить и победить противников.