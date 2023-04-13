В Epic Games Store началась бесплатная раздача средневекового слэшера Mordhau

Как обычно по четвергам, в магазине Epic Games Store началась раздача бесплатных игр на ПК. С сегодняшнего дня можно забрать Mordhau
Игры доступны до 20 апреля 2023 года, но после того, как вы их активируете и привяжете к вашей учетной записи, она станет вашей навсегда, без каких-либо затрат.
MORDHAU — это средневековый многопользовательский слэшер от первого и третьего лица. Станьте наёмником и отправляйтесь на поле боя, где в вымышленном, но таком реалистичном мире бьются до 80 игроков. MORDHAU — это жестокие и динамичные рукопашные схватки, от которых невозможно оторваться.
Кто знает, у игры есть кросс-плей, чтобы играть с друзьями из Стима?
Извечные и игнорируемые разрабами проблемы коннекта и поиска матчей теперь бесплатно?
что за бархат, кайффф езжи.