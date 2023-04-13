В Epic Games Store началась бесплатная раздача средневекового слэшера Mordhau ©

Как обычно по четвергам, в магазине Epic Games Store началась раздача бесплатных игр на ПК. С сегодняшнего дня можно забрать Mordhau

Игры доступны до 20 апреля 2023 года, но после того, как вы их активируете и привяжете к вашей учетной записи, она станет вашей навсегда, без каких-либо затрат.

MORDHAU — это средневековый многопользовательский слэшер от первого и третьего лица. Станьте наёмником и отправляйтесь на поле боя, где в вымышленном, но таком реалистичном мире бьются до 80 игроков. MORDHAU — это жестокие и динамичные рукопашные схватки, от которых невозможно оторваться.