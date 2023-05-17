Официальный анонс новой Mortal Kombat состоится на этой неделе, как намекает творческий руководитель NetherRealm Studios ©

Ожидания фанатов культовой серии файтингов Mortal Kombat уже совсем скоро будут вознаграждены. Слухи, полунамеки и двусмысленные тизеры останутся позади и перед нами предстанет официальный анонс новой игры франшизы. Публичная демонстрация новой Mortal Kombat должна состояться уже на этой неделе, по крайне мере на это намекает творческий руководитель NetherRealm Studios и отец франшизы Эд Бун.

Эд Бун известен своим активным общением с фанатами через социальные сети и на этот раз он решил предупредить игроков об официальном анонсе новой Mortal Kombat заранее. Он опубликовал короткое послание на своей личной страничке и сообщил, что это неделя "будет веселой". С учетом выхода недавнего тизера и стикера дракона в конце этого сообщения, нет никаких сомнений, что речь идет о новых новостях касательно следующей части файтинга.

Если верить инсайдерам, нас ждет анонс Mortal Kombat без дополнительных подзаголовков и цифр в названии. Игроки получает своеобразный перезапуск серии, а среди гостевых персонажей может появиться Конан-варвар и Миротворец и Хоумлендер.