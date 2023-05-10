Ждать осталось недолго - вышел второй тизер следующей Mortal Kombat

Кажется, студия NetherRealm фактически подтвердила свое участие в предстоящий летних презентациях игр, которые должно пройти в конце мая и начале июня. Разработчики не делали никаких открытых заявления, однако опубликовали уже второй тизер новой Mortal Kombat. Судя по ролику, анонс долгожданного продолжения знаменитого файтинга состоится уже очень скоро.
Тизер получился не слишком продолжительным и малоинформативным. В ролике нам показывают циферблат часов с быстро идущей стрелкой, которая неумолимо приближается к 12, что может намекать на подзаголовок Mortal Kombat. Примечательно, что прямо перед цифрой 12 происходит временной взрыв и стрелка переходит сразу к 1.
Вероятно, в тизере новой Mortal Kombat разработчики таким образом намекают на сюжет игры, который будет вновь завязан на времени. Также не исключено, что нас будет ждать внезапная перезагрузка файтинга. Фанаты уже строят самые невероятные теории, предполагая альтернативная вселенные и путешествия во времени, ну а нам остается только ждать официального анонса.
А мне кажется, что они намекают на полный перезапуск серии, возможно даже на полное переосмысление.
Тоже так сразу и подумал, что МК12 не будет, а начнется новый виток истории. Не очень сложная аллегория, но надо будет подождать и посмотреть верно ли мы поняли её.
В который раз...
Ah shit, here we go again.
Окей. Лучше бы уточнили, неудолго это сколько? Неделю, месяц или два? А то недолго - понятие растяжимое.
дааа давайте нам игру, длц и отдельный режим истории - Conquest за фул прайс)
МК 1?
Ждем, я бы вообще в ремейк тройки ультиматум с кайфом поиграл бы, именно полу 2д/3д, такой вот, было бы с кайфом) и все те старые персы, большего не нужно
Официальный тизер или трейлер - это не троллинг Буна. Здесь даже не намёк, а прямым текстом говорится не о мягкой перезагрузке как в МК9, а о полной перезагрузке
Походу опять будет связано с Кроникой! Или нет?)))))
сомневаюсь, ибо репутация у неё как персонажа не очень
Очень надеюсь что будет не перезагрузка вселенной, а что то типа перезапуск турнира, всё таки мортал комбат это турнир с помощью которого завоёвывают миры