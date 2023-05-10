Ждать осталось недолго - вышел второй тизер следующей Mortal Kombat ©

Кажется, студия NetherRealm фактически подтвердила свое участие в предстоящий летних презентациях игр, которые должно пройти в конце мая и начале июня. Разработчики не делали никаких открытых заявления, однако опубликовали уже второй тизер новой Mortal Kombat. Судя по ролику, анонс долгожданного продолжения знаменитого файтинга состоится уже очень скоро.

Тизер получился не слишком продолжительным и малоинформативным. В ролике нам показывают циферблат часов с быстро идущей стрелкой, которая неумолимо приближается к 12, что может намекать на подзаголовок Mortal Kombat. Примечательно, что прямо перед цифрой 12 происходит временной взрыв и стрелка переходит сразу к 1.

Вероятно, в тизере новой Mortal Kombat разработчики таким образом намекают на сюжет игры, который будет вновь завязан на времени. Также не исключено, что нас будет ждать внезапная перезагрузка файтинга. Фанаты уже строят самые невероятные теории, предполагая альтернативная вселенные и путешествия во времени, ну а нам остается только ждать официального анонса.