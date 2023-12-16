Myth of Empires демонстрирует новую карту и функции, которые появятся в обновлении 1.0 в феврале 2024 года

Angela Games выпустила новый трейлер и множество подробностей, демонстрирующих предстоящий запуск версии 1.0 Myth of Empires. После солидного дебюта в раннем доступе в ноябре 2021 года игра была исключена из Steam в начале декабря 2021 года после иска о нарушении авторских прав, поданного дочерней компанией Snail Games Studio Wildcard.

Хотя в Myth of Empires по-прежнему можно было играть через собственный лаунчер, отсутствие в Steam, похоже, навсегда задушило ее разработку. Однако два месяца назад произошел важный поворот: игра скоро вернется в магазин Valve. Мало того, что Angela Games договорилась с Snail Games, последняя теперь будет помогать с распространением на ПК и консолях, как объяснил соучредитель и генеральный директор Studio Wildcard Дуг Кеннеди.

Теперь Мэн Лян, продюсер Angela Game и директор проекта студии Angela Game T'ien-Kung, заявил:

Путь к выпуску версии 1.0 Myth of Empires был долгим и захватывающим. Myth of Empires станет больше, лучше и более захватывающей, чем когда-либо, и этот трейлер дает игрокам возможность впервые взглянуть на все крутые вещи, над которыми мы работаем. Мы не можем дождаться, когда они вступят в игру и увидят все своими глазами в феврале будущего года.

Игроков ждут:

Новые способы перемещения по миру, такие как парящие планеры, инструменты для лазания, с помощью которых игроки могут взбираться на высокие стены, и седла-платформы, которые можно использовать для боя или простой транспортировки.

Новые защитные сооружения и механические инструменты сбора, которые раскрывают творческий потенциал игроков и позволяют им строить еще более продвинутые и могущественные империи.

Новая карта: остров Дунчжоу, новая обширная территория с островками, вулканами, морями и кораблями, а также новым контентом с боссами.

Новые способы игры, включая хостинг и одиночный режимы, а также частные серверы, которые имеют ту же функциональность, что и официальные серверы.

Поддержка моддинга и надежный набор инструментов для моддинга дадут игрокам больше власти над миром Myth of Empires, чем когда-либо прежде.

Имитированные осады и испытания на трех основных полях сражений (битвы в графствах, битвы в крепостях и битвы в префектурах), которые позволят игрокам PvE испытать масштабные сражения игры с неигровыми персонажами и дадут игрокам PvP возможность отточить свои стратегические способности.

Новые навыки, которые сделают бой еще более захватывающим и увлекательным.

Новая система посадки позволяет игрокам выращивать урожай где угодно, освобождая их от привязи к ограниченным участкам.

Новый режим скачек.

Новые персонажи, оружие, конструкции, седла и косметические доспехи будут выпущены в обновлениях после версии 1.0.

Myth of Empires выпустит версию 1.0 в Steam в феврале 2024 года, а дебют на PlayStation 5 и Xbox Series S|X запланирован на конец следующего года.