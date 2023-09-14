NBA 2K24 сумела обойти Overwatch 2 и стала самой худшей игрой в Steam ©

NBA 2K24 - это последняя часть знаменитой баскетбольной франшизы от издателя 2K. Игра была выпущена в продажу 8 сентября, однако она была принята не так хорошо, как хотелось бы 2K.

После неудачного релиза NBA 2K24 подверглась широкой критике, став второй игрой с наихудшим рейтингом на платформе Steam. Однако на этом возмущение пользователей Steam не закончилось.

Теперь NBA 2K24 - игра с наихудшим рейтингом на Steam.

До недавнего времени Overwatch 2 занимала позицию игры с наихудшими отзывами в Steam. Игра была выпущена на платформе в прошлом месяце, но получила множество негативных отзывов.

Однако, по данным Steam250, игра NBA2K24 сменила Overwatch в списке на первое место. На данный момент только 10% из 4853 пользовательских отзывов являются положительными, в то время как негативных отзывов в Steam более 90%.

Критика в адрес игры варьируется от жалоб на читеров до отсутствия кросс-игры в ключевых режимах и т.д. Версия NBA 2K24 для ПК также основана на устаревшей версии игры прошлого поколения.

Это усугубляет растущее недовольство со стороны сообщества NBA, и цена в 60 долл. от 2K мало способствует решению этой проблемы. Кроме того, в версию для ПК не включены такие важные новые функции, как ProPLAY.

Это объясняется тем, что ПК-версия игры хуже своих аналогов для консолей текущего поколения. Steam является домом для миллионов пользователей, но, похоже, 2K не придает этой платформе особого значения.

В то время как спортивные игры в основном выходят на консолях, такие студии, как EA, в последнее время добились успехов в создании спортивных игр на ПК.

В отличие от NBA 2K24, Fifa 23 обладает одинаковым набором функций как на ПК, так и на новейших консолях текущего поколения, что привело к еще большему разочарованию поклонников баскетбольной игровой франшизы.

После такого приема NBA 2K24 не смогла набрать внушительное количество игроков в Steam.

Пик онлайна составил менее 12 тыс. одновременных игроков, в то время как еще несколько месяцев назад ее предшественница насчитывала более 59 тыс. одновременных игроков.