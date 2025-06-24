В Steam состоялся релиз юмористического 2-D платформера - Neanderthallica

Студия Cheers наконец-то выпустила в Steam свою доисторическую метроидванию Neanderthallica, разработка которой длилась с 2017 года.

Neanderthallica - это юмористическая 2D метроидвания, события которой происходят в каменном веке, но некоторые элементы мира явно относятся к sci-fi. Вам предстоит исследовать доисторический мир, искать секреты и решать головоломки, создавать и объединять различное оружие и инструменты, использовать силы природы, чтобы изменить окружение, расшифровывать непонятные доисторические диалоги и тому подобное.