Официально: новая часть Subnautica находится в разработке и выйдет в первой половине 2025 года

Вчера компания Krafton опубликовала результаты своей деятельности за 3 квартал 2023 года. За плечами издателя и разработчика множество игр и франшиз, в том числе PUBG, но некоторые геймеры с нетерпением ожидают новостей о новой части Subnautica.

На одном из слайдов презентации Krafton мы можем увидеть, что продолжение игры разрабатывается студией Unknown Worlds Entertainment, и что его выход запланирован на первую половину 2025 года. Никаких других подробностей, кроме того что она выйдет на ПК и консолях, больше нет.

В ближайшие годы компания Krafton, имеющая множество студий, планирует увеличить объемы производства и в период с 2024 по 2026 год планирует выпустить более 32 игр.