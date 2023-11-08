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The Next Subnautica 2025 г.
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Официально: новая часть Subnautica находится в разработке и выйдет в первой половине 2025 года

butcher69
Новости

Вчера компания Krafton опубликовала результаты своей деятельности за 3 квартал 2023 года. За плечами издателя и разработчика множество игр и франшиз, в том числе PUBG, но некоторые геймеры с нетерпением ожидают новостей о новой части Subnautica.

На одном из слайдов презентации Krafton мы можем увидеть, что продолжение игры разрабатывается студией Unknown Worlds Entertainment, и что его выход запланирован на первую половину 2025 года. Никаких других подробностей, кроме того что она выйдет на ПК и консолях, больше нет.

В ближайшие годы компания Krafton, имеющая множество студий, планирует увеличить объемы производства и в период с 2024 по 2026 год планирует выпустить более 32 игр.

53
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Гусь Отличный

Купаться будем.

12
komstroj97

Йес)

1
Igor Udilov

Главное чтобы она была как минимум как первая часть а не ужасная, урезанная вторая.

11
Caster1882

Ожидаемо, но надеюсь разрабы не поступят с разработкой как во второй части, толком не допилив сюжет ещё и убрали некоторые важные предметы - к примеру убрали телепорт, который можно было установить где-нибудь и в итоге перемещаться между вратами в мгновение ока. Очень удобная штука, особенно когда имеешь несколько баз и хочется быстро в них попасть.
Вообще обе части очень годные выживалки, весьма проработанный мир с флорой и фауной. Во второй части появилась возможность скрафтить и поставить музыкальный автомат в своё жилище, что приятно разнообразило мои аппартаменты)
Надеюсь в следующей игре будет больше живых людей, а то как-то совсем не то что никого толком то и нет, во второй части еле как добавили одного человека в сюжет, но этого как-то мало

8
KeryO 001

Лично мое мнение, но первая часть была намного лучше чем бз как раз из за отсутствия других людей. Ты исследуешь планету в полном одиночестве, не зная есть ли другие люди или разумные существа, это шарм сабны и даёт хорошую атмосферу.

3
Caster1882 KeryO 001

У второй части есть свои плюсы, но первая мне тоже больше нравится. Но вот когда проходил вторую часть, мне понравился неожиданный поворот что есть ещё человек посреди всего этого, казалось бы, необитаемого места, и этот поворот был приятным.
Хотелось бы чтоб третья была и больше, и глубже, и всё-таки было хоть немного человек, которых можно спасти и они б населяли базы. Атмосферу б это не испортило.
Этим и геймплей можно разнообразить, так как люди выдавали бы квесты - зависит от разрабов насколько бы они были интересные

0
NorthSable

Все кто делал сабнавтику сабнавтикой давно ушли из компании. Это можно было заметить уже по дополнению

4
KSNick

да ну ёпты, я надеялся раньше так то...

1
Xirasim

Круть, обожаю эту игру, особенно первую часть.

1
Astrallines

Не жду)) ибо вторая часть была хламом. С чего бы третьей быть лучше?

1
Дима офф

Надеюсь без снега. А лучше. Курортное местечко

0
nick nicko

почему так мало игр в подводном сеттинге

0
Adamantokha_00

Блин я еще и вторую часть не прошел ...

0
Ill-manneredMalthrax

А это мы ждём!

0
wixud

Первая часть была более атмосферней чем вторая... Посмотрим как будут в третий части

0
Wolfenstein

такой же кал трышак багованный как pubg или че нормальное ?

-28
ratte88

И почему же на ПГ нельзя вносить пользователей в ЧС, чтобы не видеть их комментарии...

8
KukumberEYES

Та самая сабнатика 3: там зона движется, валим!)

0
cheezette

Загугли, что такое Subnautica и не позорься, плиз

0