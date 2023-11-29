Стресс-тест выживалки в викторианском сеттинге Nightingale пройдёт в начале следующего года

Inflexion Games, студия ветеранов индустрии во главе с Аарином Флинном, объявила, что в начале следующего года состоится стресс-тест серверов для их предстоящей игры на выживание в общем мире Nightingale. Студия опубликовала новое обновление в блоге, в котором сообщила о стресс-тесте, запланированном перед запуском игры в раннем доступе 22 февраля.

В начале года Inflexion Games приглашает игроков присоединиться к стресс-тесту серверов и помочь «сломать сеть портала», что позволяет студии тщательно протестировать серверы Nightingale, чтобы обеспечить плавный запуск раннего доступа. Все заинтересованные игроки могут зарегистрироваться в Steam, где игру также можно добавить в список желаний. Более подробная информация о стресс-тесте сервера будет опубликована в ближайшее время.

Nightingale выйдет 22 февраля 2024 года в Steam и Epic Games Store.