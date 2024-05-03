Первоначальные обзоры Sea of Thieves на PS5 исключительно положительные

Metacritic недавно получил первую волну обзоров Sea of Thieves на PS5. Ни для кого не стало сюрпризом, что игра сразу же стала хитом. На момент написания статьи игра получила первые шесть рецензий на Metacritic. Средний балл составляет 88/100, что является большим шагом вперед по сравнению с исходным показателем Xbox 69/100.
Эта оценка не означает, что одна версия значительно лучше другой. Скорее, это показывает, насколько далеко продвинулась Rare с элементами живого сервиса Sea of Thieves. На момент запуска игра была довольно простой. Тем не менее, преимущества игр с живым сервисом здесь проявляются в полной мере. Благодаря множеству обновлений и выпусков контента, эта игра сегодня превратилась в совершенно другой опыт.
Между тем, порт для PS5 сам по себе достоин похвалы. В целом Rare произвела впечатление на критиков, сделав этот релиз одним из самых рейтинговых за 2024 год. Рецензенты высоко оценили огромное количество контента, которое Sea of Thieves может предложить новым игрокам. Предлагается большое разнообразие, благодаря которому исследования, квесты и совместная игра доставляют удовольствие.
Более того, такие элементы, как кросс-плей, удобно интегрированы в игровой процесс, что позволяет легко объединяться с друзьями и наслаждаться грандиозными приключениями в красиво стилизованном мире.