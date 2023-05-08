Анонсирована NIMRODS - Roguelite, где вы создаете свой арсенал, чтобы стать космическим охотником на инопланетян ©

Fiveamp анонсировала свою следующую игру, NIMRODS, новаторскую игру в жанре реверсивный bullet hell с roguelite, в которой сочетаются создание оружия, выживание и безжалостная война с инопланетянами. Приготовьтесь создать взрывной арсенал, сразитесь с волнами смертоносных инопланетян и станьте непревзойденным космическим охотником.

Вступайте в ряды NIMRODS, элитной гильдии космических охотников, которые путешествуют по космосу, охотясь на опасных инопланетян ради награды и славы. Выберите одного из восьми уникальных персонажей, каждый со своими отличительными способностями и начальным снаряжением, которые можно настроить по своему вкусу.

По мере прохождения каждого уровня, наполненного адреналином, открывайте новых персонажей и улучшайте свое оружие, чтобы создать мощный арсенал, предназначенный для уничтожения ваших врагов. Сразитесь с грозными инопланетными боссами, используйте их таинственные силы и собирайте драгоценные ресурсы, чтобы еще больше усилить свои разрушительные возможности.

В конце каждой миссии ваше с трудом заработанное оружие будет извлечено и возвращено на базу, где вы сможете изучить и исследовать эти проверенные в боях реликвии, чтобы найти новое оружие, приспособления, доспехи и многое другое. Ваши открытия продвинут вас глубже в просторы космоса, где вы будете исследовать в общей сложности пять инопланетных планет, каждая из которых полна уникальных испытаний и скрытых секретов.

NIMRODS планируется запустить в раннем доступе во второй половине 2023 года и она будет доступна на ПК/Mac.