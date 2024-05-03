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No Rest for the Wicked 18.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
7.9 201 оценка

Moon Studios объяснила, почему не стала сотрудничать с Microsoft по выпуску No Rest for the Wicked

monk70
Новости

Moon Studios — команда, прославившаяся благодаря серии Ori, которая долгое время оставалась эксклюзивом для Xbox и до сих пор не является полностью мультиплатформенной, и именно желание охватить более широкую аудиторию подтолкнуло команду не возобновлять сотрудничество с Microsoft для выпуска No Rest for the Wicked.

Как объяснил Томас Малер, генеральный директор студии, идея заключалась в том, чтобы попытаться максимально расширить границы проекта:

«Мы всегда хотели создать ролевую игру, которая была бы доступна на любой платформе и с полной поддержкой кросс-плея и многого другого, и мы чрезвычайно рады, что Private Division поняла наше видение и поверила в него».

Более того, согласно сообщению Малера, уже было много поклонников серии Ori, которые просили игры для PlayStation, и факт невозможности удовлетворить этот запрос рассматривался как ограничение для команды, несмотря на то, что игра также вышла на Nintendo Switch.

По этой причине, среди прочего, Малер сообщил, что он очень ценит новое видение Microsoft, согласно которому игры Xbox открываются для других платформ, и это принцип, который он также хотел бы видеть реализованным Sony в играх PlayStation. Однако в начале разработки No Rest for the Wicked ситуация все еще была иной:

«Если бы мы в то время подписали с Xbox соглашение о No Rest for the Wicked, это все равно было бы эксклюзивом для Xbox. Компания теперь более открыта для поддержки игр на всех платформах, и, честно говоря, мы бы хотели, чтобы Sony тоже взяла на себя эту инициативу».

По словам генерального директора Moon Studios, «если мы хотим, чтобы наша отрасль росла, мы должны прекратить делать игры эксклюзивными и сделать доступ к ним максимально простым и дешевым для всех».

9
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
bysaturn

Выбрали Take-Two 🤣

6
Без негатива

При этом выпустили недоделку, которая получит релиз неизвестно когда

-3
WittyOrvilleton Без негатива

Собственно как случилось с БГ3. И как мы знаем по итогу она стала игрой года и продалась большим тиражом, чего и этой игре мы все и желаем.

4
JohnTornton WittyOrvilleton

не будет такого у этой игры. это помои какие то

-1
WittyOrvilleton JohnTornton

Про БГ3 тоже находились такие же умники, которые говорили тоже самое.))

0
saa0891
«если мы хотим, чтобы наша отрасль росла, мы должны прекратить делать игры эксклюзивными и сделать доступ к ним максимально простым и дешевым для всех»

Так это самый логичный подход.

1
JohnTornton

поэтому ранний доступ стоит 2к+ ? по моему они там попутали чё то с дешевизной, зато кривизны навалили будь здоров

0
saa0891 JohnTornton

Ну ценники у многих издателей и разрабов уже давно неадекватные (это не отменяет того что цитата которую я прокомментировал правильная) ,тут спорить не о чем, а по поводу кривизны так ты сам написал про ранний доступ, другое дело что конкретно эти разрабы уже выпустили 6 фиксов честно говоря я даже не припомню разрабов которые бы дорабатывали и исправляли косяки ещё быстрее, даже теже Ларианы не смотрят на прямую связь с игроками всё равно не так быстр всё делали.

0
bohdan2015

Возможности для кроссплея также позволяют иметь больший онлайн:)

0
JohnTornton

этим мувом они просто разносят балабола филю про хотение игр на все платформы и для всех игроков))))))

их студия выбирает другого издателя в этом вопросе. это просто смешно)))

0
Bambillo132

Эти любители кросплотфермеров и убивают консольный гейминг, дойдёт до того что на компе "батла" на консоле "колда" и кроме них поиграть не во что.

0
SteadyMorgathus

не слышал никто когда сюжетку дальше допилят?

0