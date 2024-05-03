Moon Studios объяснила, почему не стала сотрудничать с Microsoft по выпуску No Rest for the Wicked

Moon Studios — команда, прославившаяся благодаря серии Ori, которая долгое время оставалась эксклюзивом для Xbox и до сих пор не является полностью мультиплатформенной, и именно желание охватить более широкую аудиторию подтолкнуло команду не возобновлять сотрудничество с Microsoft для выпуска No Rest for the Wicked.
Как объяснил Томас Малер, генеральный директор студии, идея заключалась в том, чтобы попытаться максимально расширить границы проекта:
«Мы всегда хотели создать ролевую игру, которая была бы доступна на любой платформе и с полной поддержкой кросс-плея и многого другого, и мы чрезвычайно рады, что Private Division поняла наше видение и поверила в него».
Более того, согласно сообщению Малера, уже было много поклонников серии Ori, которые просили игры для PlayStation, и факт невозможности удовлетворить этот запрос рассматривался как ограничение для команды, несмотря на то, что игра также вышла на Nintendo Switch.
По этой причине, среди прочего, Малер сообщил, что он очень ценит новое видение Microsoft, согласно которому игры Xbox открываются для других платформ, и это принцип, который он также хотел бы видеть реализованным Sony в играх PlayStation. Однако в начале разработки No Rest for the Wicked ситуация все еще была иной:
«Если бы мы в то время подписали с Xbox соглашение о No Rest for the Wicked, это все равно было бы эксклюзивом для Xbox. Компания теперь более открыта для поддержки игр на всех платформах, и, честно говоря, мы бы хотели, чтобы Sony тоже взяла на себя эту инициативу».
По словам генерального директора Moon Studios, «если мы хотим, чтобы наша отрасль росла, мы должны прекратить делать игры эксклюзивными и сделать доступ к ним максимально простым и дешевым для всех».
Выбрали Take-Two 🤣
При этом выпустили недоделку, которая получит релиз неизвестно когда
Собственно как случилось с БГ3. И как мы знаем по итогу она стала игрой года и продалась большим тиражом, чего и этой игре мы все и желаем.
не будет такого у этой игры. это помои какие то
Про БГ3 тоже находились такие же умники, которые говорили тоже самое.))
Так это самый логичный подход.
поэтому ранний доступ стоит 2к+ ? по моему они там попутали чё то с дешевизной, зато кривизны навалили будь здоров
Ну ценники у многих издателей и разрабов уже давно неадекватные (это не отменяет того что цитата которую я прокомментировал правильная) ,тут спорить не о чем, а по поводу кривизны так ты сам написал про ранний доступ, другое дело что конкретно эти разрабы уже выпустили 6 фиксов честно говоря я даже не припомню разрабов которые бы дорабатывали и исправляли косяки ещё быстрее, даже теже Ларианы не смотрят на прямую связь с игроками всё равно не так быстр всё делали.
Возможности для кроссплея также позволяют иметь больший онлайн:)
этим мувом они просто разносят балабола филю про хотение игр на все платформы и для всех игроков))))))
их студия выбирает другого издателя в этом вопросе. это просто смешно)))
Эти любители кросплотфермеров и убивают консольный гейминг, дойдёт до того что на компе "батла" на консоле "колда" и кроме них поиграть не во что.
не слышал никто когда сюжетку дальше допилят?