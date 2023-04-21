PC-версия Noel the Mortal Fate получит дополнение Season Final Part 1 уже 24 апреля ©

Дополнение Noel the Mortal Fate — Season Final Part 1 выйдет на PC (через Steam) 24 апреля по цене 2,99 доллара, объявили издатель Vaka Game Magazine и разработчик Kanawo.

Ноэль, чьи родители профессиональные пианисты, не может выиграть конкурс пианистов Лапласа и впадает в отчаяние, когда в качестве «церемониального исполнителя» выбирают другого участника. Ноэль узнает от мэра Берроуза, что процесс отбора был сфальсифицирован, и, поверив ему, направляется к заброшенному зданию, которое он определил местом проведения конкурса. Она вызывает великого демона Карона, чтобы заключить с ним сделку, чтобы стать «настоящим церемониалисткой», но вскоре после этого она теряет обе руки и ноги — такова цена сделки.

Ноэль находится на грани смерти, но ее спасает Кэрон, которая все еще злится на Берроуза за то, что тот использовал его, и предлагает ей «отомстить» ему.