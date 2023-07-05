Психологический хоррор OMORI внезапно снят с продажи в Xbox Store ©

Сюрреалистическая психологическая игра в жанре ужасов Omori, больше не доступна для покупки в Xbox Store, как в консольной, так и в ПК-версии.



На данный момент нет никаких объяснений ни от Microsoft, ни от разработчиков, почему страница Omori, хотя и доступна для поиска, больше не активна в Xbox Store и не предлагает возможности приобрести игру. Следует отметить, что в версии для ПК Omori представляет свой дополнительный контент (включенный в консольные издания) только через Xbox Store. Таким образом, на этой платформе полное издание игры больше не представлено.



Возможно, были обнаружены проблемы с дополнительным контентом, или же истек срок действия определенных соглашений с Microsoft. Ждем официальных заявлений по этому поводу.