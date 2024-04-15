One Piece Odyssey появится на Nintendo Switch 26 июля

Пошаговая ролевая игра One Piece Odyssey от ILCA и Bandai Namco выйдет на Nintendo Switch. Она была выпущена для PlayStation, Xbox и ПК в январе прошлого года, и теперь Bandai Namco подтвердила, что она выйдет для Nintendo Switch 25 июля в Японии, а днем позже, 26 июля, в остальном мире.

Игра выйдет на Nintendo Switch в виде Deluxe Edition, а это означает, что помимо базового опыта она также будет включать DLC Reunion of Memories, выпущенный в мае прошлого года. Расширение добавляет примерно 5-6 часов игрового времени, в зависимости от того, насколько активно вы решите использовать его контент.

One Piece Odyssey рассказывает оригинальную историю, которая была разработана в сотрудничестве с создателем One Piece Эйитиро Одой и происходит во время путешествия Монки Д. Луффи и Пиратов Соломенной Шляпы по Гранд Лайн. В настоящее время игра доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4 и ПК.