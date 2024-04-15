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One Piece Odyssey 13.01.2023
Адвенчура, Ролевая, Аниме
7.7 132 оценки

One Piece Odyssey появится на Nintendo Switch 26 июля

monk70
Новости

Пошаговая ролевая игра One Piece Odyssey от ILCA и Bandai Namco выйдет на Nintendo Switch. Она была выпущена для PlayStation, Xbox и ПК в январе прошлого года, и теперь Bandai Namco подтвердила, что она выйдет для Nintendo Switch 25 июля в Японии, а днем позже, 26 июля, в остальном мире.

Игра выйдет на Nintendo Switch в виде Deluxe Edition, а это означает, что помимо базового опыта она также будет включать DLC Reunion of Memories, выпущенный в мае прошлого года. Расширение добавляет примерно 5-6 часов игрового времени, в зависимости от того, насколько активно вы решите использовать его контент.

One Piece Odyssey рассказывает оригинальную историю, которая была разработана в сотрудничестве с создателем One Piece Эйитиро Одой и происходит во время путешествия Монки Д. Луффи и Пиратов Соломенной Шляпы по Гранд Лайн. В настоящее время игра доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4 и ПК.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Mazaxati

Хм.. пора поднимать эмулятор с пиратским флагом )

1
mongol312

так игра есть на торрентах, зачем эмулятор?

1
Юрий Пенкин

хорошая игра от разрабов серии tales of, на xbox series x покупал недавно и играл, но как и все подобные игры быстро надоедает тоннами субтитров и канализациями

0
-zotik-

Согласен. Я как фанат куска, купил одисею. Игра прикольная, но душная изза болтовни

0