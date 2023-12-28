Началась раздача высокооцененного платформера Oniken: Unstoppable Edition

На сайте IndieGala стартовала бесплатная раздача хардкорного ретро-платформера со спрайтовой графикой Oniken: Unstoppable Edition. Скачать ее можно без загрузки дополнительного лаунчера. В Steam у игры 82% положительных отзывов.

События Oniken происходят в мире будущего, где глобальная война почти уничтожила человечество. Над оставшимися в живых людьми доминирует агрессивная военная организация «Оникен». Игроку предстоит взять под управление ниндзя-наемника Заку и возглавить сопротивление.

При создании игры авторы вдохновлялись платформерами 80-х. «Не переживайте, вам предстоит много раз умереть», — отмечают разработчики.