Инди-игра Only Up! была внезапно удалена из Steam ©

Сегодня популярная инди-игра Only Up!, разработанная SCKR Games, была тихо и внезапно удалена из Steam.

В настоящее время игру нельзя купить, а разработчик пока не дал никаких публичных комментариев. Игра Only Up! стала популярной после выхода 24 мая 2023 года, благодаря популярным стримерам, включая Dr Disrespect и других.

Only Up!, которую многие сравнивают с другим стриминговым феноменом, Getting Over It Беннета Фодди (который в настоящее время работает над Baby Steps), предлагает игроку в буквальном смысле подняться на небо в мире, который полностью сошел с ума.

Игра вдохновлена сказкой "Джек и бобовый стебель" и рассказывает о подростке по имени Джек, который покидает свою нищенскую жизнь, чтобы подняться к облакам через различные объекты. Поскольку вы не можете сохранить игру, чем выше вы поднимаетесь, тем более рискованной становится игра, причем возможность падения и уничтожения всего вашего прогресса становится все более явной и реальной с каждым вашим шагом.

Как обычно в таких случаях, Steam просто удалил игру, не предложив никаких объяснений, поэтому поклонники игры остаются в неведении относительно того, почему она была удалена и вернется ли она когда-нибудь на витрину Valve.