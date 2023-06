Состоялся анонс "буквального симулятора ходьбы" Baby Steps от автора Getting Over It ©

Нейт — безработный (и, судя по всему, нетрудоспособный) унылый человек. Он растянулся на диване в подвале родительского дома в грязной майке, курит травку и ест нездоровую пищу.

Но затем Нейт открывает в себе удивительную способность: ходить. Наверное, он смотрел фильмы Невского. Перенесенный в таинственный, туманный мир, Нейт должен поставить одну ногу перед другой — что будет сложнее, чем вы можете ожидать, потому что Baby Steps - это "буквальный симулятор ходьбы", разработанный Беннетом Фодди, человеком, стоящим за чрезвычайно сложными играми QWOP и Getting Over It.

"Исследуйте мир, окутанный туманом, по одному шагу за раз", - говорится в пресс-релизе. "Отправляйтесь в поход по безмятежным горам, делая каждый шаг самостоятельно, в оригинальном геймплее, основанном на физике, от умов, стоящих за Ape Out и Getting Over It. Осмотрите достопримечательности, влюбитесь в местную фауну и попытайтесь найти смысл в напрасно прожитой жизни".

Baby Steps - это не только про ходьбу: Как вы видите в трейлере, есть и встречи с другими персонажами, например, когда Нейт опрокидывает груду камней и сердит одного из местных жителей. И это еще не все, согласно списку возможностей Baby Steps:

Полностью смоделированная ходьба на основе физики

Мир, который словно оживает, с динамичным саундтреком, созданным из четырехсот двадцати ритмов и вибраций

Длительный поход на гору размером с гору, которую вы можете исследовать в своем собственном темпе или медленнее

Полностью динамическая система почвы на одежде

Не собираемые шапки

К сожалению, игра появится на наших компьютерах только в 2024 году.