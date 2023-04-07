На ПК в Steam вышла полная версия жуткого сатирического симулятора управления Organs Please ©

HeroCraft PC сообщила, что Organs Please, жуткий сатирический симулятор управления, покидает ранний доступ Steam. В Organs Please игроки должны помочь создать космический корабль, чтобы доставить людей с умирающей Земли на новую планету, избавляясь от всех, кого считают нежелательными.

С момента своего первого выпуска 17 ноября 2022 года разработчики TECHHOME усердно работали, чтобы не отставать от дорожной карты, закончить антиутопическую сатирическую историю и внедрить ряд улучшений и исправлений, улучшающих качество жизни. Полная версия игры включает в себя 5 внутриигровых недель с реиграбельным сюжетным контентом — концовка истории сильно различается в зависимости от вашего выбора на протяжении всей игры. Одно прохождение должно занять от 8 до 12 часов.

Игроки, управляющие заводом по переработке отходов, должны решить, кому сбежать с умирающей планеты, а кому остаться. Геймплей включает в себя проверку посетителей, управление фабрикой, строительство новых объектов и их модернизацию для повышения производительности. Игроки также должны нанимать персонал с уникальными причудами, страхами и предрассудками, а также уравновешивать запросы фракций от конкурирующих организаций.