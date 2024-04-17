В The Outlast Trials стартовало ограниченное по времени событие Toxic Shock

Компания Red Barrels объявила о запуске нового ограниченного по времени события в The Outlast Trials. В "Токсическом шоке" игроки будут собирать крыс для "анализа тканей", одновременно сталкиваясь со смертоносным газом в Испытании. Событие продлится до 7 мая — посмотрите релизный трейлер ниже.
Газ наносит постоянный урон, но укрытие может помочь сохранить вам жизнь. Токсичные жетоны и косметика зарабатываются за прохождение испытаний, а также вы можете найти новые улики, чтобы узнать больше о "Токсичном шоке" в целом. Кроме того, с 7 мая игроков ждут новые Mk-задачи в событиях и еженедельных испытаниях, например "Склонить чашу весов правосудия" и "Саботаж на фабрике", которые отличаются соответствующей жутью.
Outlast Trials доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC.