Директор Overwatch 2 поделился результатами изменений соревновательной игры в 9 сезоне

Директор Overwatch 2 Аарон Келлер поделился подробностями об успехах переработанной "Соревновательной игры" в 9-том сезоне, а также рассказал о запланированных улучшениях для 10-го сезона.
С началом 9 сезона «Соревновательная игра» стала гораздо популярнее у игроков.
Раньше самым популярным режимом в игре была «Быстрая игра», — поделился гейм-директор Аарон Келлер в последнем новостном блоге. — На этот режим приходилось около 40% суммарного игрового времени всех игроков, а на «Соревновательную игру» — около 35%.
С тех пор эти показатели изменились: на «Соревновательную игру» приходится 45% игрового времени, а на «Быструю игру» — около 32%.
Интересно, что нельзя сказать, что игроки стали меньше играть в «Быструю игру» — по нашей статистике, они просто стали чаще заходить в «Соревновательную». Мы очень рады и считаем, что это говорит о том, что игроки хотят видеть больше изменений и улучшений «Соревновательной игры», а также глобальные перемены в PvP.
Изменения, которые готовят разработчики для 10-го сезона:
- В 10 сезоне уберут ограничения для объединения в группы. При этом группы с большим разбросом в ранге смогут играть только против таких же соперников (разработчики называют эту категорию «группами широкого рейтинга»). «Группы узкого рейтинга» также будут играть только против игроков с аналогичным разбросом.
- На экран рейтингового прогресса добавят дополнительные разделы, включая «Историю матча» и «Карточку оценки показателей» (Scorecard).
- Добавят специальные титулы, связанные с конкретной ролью.
- В статистике матча будет отображаться разброс рейтинга в команде.
- Также разработчики готовят несколько улучшений для определения роли «500 лучших», но пока не определились, в каком сезоне они выйдут.
Астрологи объявили об изменениях в овервотч:
прирост лгбт увеличился вдвое
Год назад когда я продавал аккаунт, они не вернули и 70% режимов в аркаде, что были в первом овервотче. 90% карт не вернули. Развлекаться негде, конечно все будут в быстрой игре играть.
А рейтинговый режим это буквально акватория фармеров и читеров. Первые гриндят аккаунты со званием, вторые врываются и рвут жопы с читами. Тот же сюжет, что и в доте, в кс и прочих играх.