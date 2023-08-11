Overwatch 2: Шутер от Blizzard стал самой низкорейтинговой игрой в Steam в 2023 году

Overwatch 2 стала первой игрой Blizzard, вышедшей в сервисе Steam. Несмотря на достойный старт игры с точки зрения количества игроков, оценка со стороны пользователей оказалась крайне неудовлетворительной. Релиз Overwatch 2 в магазине Valve состоялся 10 августа, но уже набрала почти 33 000 отзывов.
На данный момент у Overwatch 2 насчитывается 32937 пользовательских отзывов, из них только 12% положительные, что указывает на самый низкий возможный общий рейтинг игры в Steam - "крайне отрицательный". Это произошло на фоне ряда критических замечаний и претензий к многопользовательскому сиквелу, включая модель микротранзакций и выпуск дополнения Overwatch 2 Invasion, за которое игроки должны заплатить 15 долларов США / 12,99 фунта стерлингов, если хотят получить доступ к сюжетным PvE-миссиям шутера.
В итоге получилось, что пользовательский рейтинг Overwatch 2 был настолько низким, что по данным SteamD игра оказалась в списке самых низкорейтинговых релизов Steam в 2023 году (среди более чем 7300 игр). При этом, по информации SteamDB, у Overwatch 2 сейчас 16,6% положительных оценок. Важно отметить, что рейтинги могут несколько отличаться от тех, что отображаются в магазине Valve, поскольку SteamDB использует собственную формулу для подсчета оценок.
Держат планку, молодцы)
Будет ор, если игроки продолжат рушить рейтинг. Я даже в этом поучаствую :D Близзы полностью заслужили оказаться в яме с фекалиями.
и чё будет? бабки то на счёт падают.
потом опять просто введут правило майкам, что не будут свои игры выпускать ни где кроме баттлнета и всё
рейтинг в стиме не лишает их денег, поэтому он бесполезный во всех смыслах
Думал может скачать чтобы оставить негативный отзыв, но подумал и решил что мне жалко тратить на это безлимитный интернет.
Зачем было вообще выпускать 2 часть от первой отличий кот наплакал.
чтобы бабла рубить или ты думаешь они не заработали на лохах, которые продолжают играть?
и 100% будут покупать обещанные (за бесплатно) пве по 15 баксов за миссию
вот для чего
А типо кто-то удивился? Зато онлайн 75к сейчас, да через неделю он до 20-30к упадет, но это стандартный онлайн овера и был, так что игроков прибавилось в любом случае. Может хоть подбор не будет такой всратый
Опять близард прилюдно обасрались по жидкому? Да быть такого не может ...
Не всё ж тебе в комментариях на ПГ.
У тебя с современной близард много общего! 🤣
Ну так то я не многомиллиардная корпорация с сотрудниками, которые получают бешенные зп и при этом который год обсираются прилюдно с каждым релизом.
так эта многомиллиардная корпорация всё правильно и делает, иначе она не была бы многомиллиардной.
хомяков надо доить по полной, раз они сами доятся
вот бы кто купил за 70 миллиардов самую низко оценённую игру в стим, спас бы игровую индустрию
Ничего страшного, пройдет время и большую часть негативных отзывов просто пометят как "Обзоры не по теме" и вжух... Рейтинг обзоров сменится на положительный.
Черный пиар в деле, думаете люди не знают, что такое ОВ, там по большей части срут на близзард, чем на игру)
надеюсь, добью до конца
Это шедевррррррр