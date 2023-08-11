Overwatch 2: Шутер от Blizzard стал самой низкорейтинговой игрой в Steam в 2023 году ©

Overwatch 2 стала первой игрой Blizzard, вышедшей в сервисе Steam. Несмотря на достойный старт игры с точки зрения количества игроков, оценка со стороны пользователей оказалась крайне неудовлетворительной. Релиз Overwatch 2 в магазине Valve состоялся 10 августа, но уже набрала почти 33 000 отзывов.

На данный момент у Overwatch 2 насчитывается 32937 пользовательских отзывов, из них только 12% положительные, что указывает на самый низкий возможный общий рейтинг игры в Steam - "крайне отрицательный". Это произошло на фоне ряда критических замечаний и претензий к многопользовательскому сиквелу, включая модель микротранзакций и выпуск дополнения Overwatch 2 Invasion, за которое игроки должны заплатить 15 долларов США / 12,99 фунта стерлингов, если хотят получить доступ к сюжетным PvE-миссиям шутера.

В итоге получилось, что пользовательский рейтинг Overwatch 2 был настолько низким, что по данным SteamD игра оказалась в списке самых низкорейтинговых релизов Steam в 2023 году (среди более чем 7300 игр). При этом, по информации SteamDB, у Overwatch 2 сейчас 16,6% положительных оценок. Важно отметить, что рейтинги могут несколько отличаться от тех, что отображаются в магазине Valve, поскольку SteamDB использует собственную формулу для подсчета оценок.