Разработчики Overwatch 2 рассказали о грядущих изменениях игры в 10 сезоне

Разработчики Overwatch 2 опубликовали объемный материал на официальном сайте игры, в котором рассказали о новинках, которые ждут игроков в 10-м сезоне. Основные моменты из этого выпуска мы выписали ниже. Также был опубликован видеоматериал этого выпуска, с которым вы можете ознакомится выше.
В 10 сезоне для участия в Соревновательной игре вы сможете объединяться в заранее собранную группу с игроками любого ранга:
- Группы с большой разницей в рейтинге в выбранной роли (например, игрок «Бронзы» объединился с игроком из «Платины») будут помечаться системой как группы большого разброса (wide groups). В противники таким группам будут подбирать только такие же группы. Поиск матча для этих групп, возможно, будет дольше, а матчи не слишком сбалансированными. Но так вы можете выбрать, что вам хочется — участвовать в сбалансированных матчах или просто играть с друзьями.
- Система подбора команды будет стараться учитывать роли игроков в заранее собранных группах. Например, если у вас танк с «Платины», а саппорт с «Бронзы», система будет в первую очередь искать противников с такими же участниками.
- В качестве меры защиты от бустинга матчи в группах большого разброса будут слабее влиять на рейтинг.
- В группе большого разброса может быть не более 3 игроков.
- Вы всегда можете объединиться в группу с небольшой разницей в рейтинге (narrow group) или играть соло. Соло-игрокам будут подбирать в противники только команды с соло-игроками или группы с небольшой разницей в рейтинге.
В 12-м сезоне количество игроков, которых вы можете избегать в матчах, увеличат до 10.
- Вы сможете редактировать свой «черный список» игроков и закреплять тех, кого точно не хотите видеть в матчах. Новые игроки, которых вы будете добавлять в «черный список», будут заменять старых — кроме тех, кого вы закрепили. При этом если игра слишком долго ищет вам матч, она начнет допускать появление заблокированных игроков, двигаясь по списку снизу вверх. Это должно сократить время поиска матча на высоких рангах.
Изменения системы наказаний за досрочный выход из матча в Быстрой и Соревновательной игре:
Наказания в нерейтинговых режимах:
- Вы покинули 1 матч* — предупреждение
- Покинули 2-3 матча* — блокировка доступа к режимам на 5 мин
- Покинули 4-5 матчей* — блокировка доступа к режимам на 20 мин
- Покинули 6-9 матчей* — блокировка доступа к режимам на 4 ч
- Покинули более 10 матчей* — блокировка доступа к режимам на 48 ч
- Из последних 20 отыгранных матчей
Наказания в рейтинговых режимах:
- Вы покинули 1 матч* — блокировка доступа к режимам на 15 мин
- Покинули 2 матча* — блокировка доступа к рейт. режимам на 2 ч
- Покинули 3 матча* — блокировка доступа к рейт. режимам на 8 ч
- Покинули 4 матча* — блокировка доступа к рейт. режимам на 20 ч
- Покинули 5 матчей* — блокировка доступа к рейт. режимам на весь сезон
- Покинули 10 матчей за весь сезон* — блокировка доступа к рейт. режимам на весь сезон
- Из последних отыгранных матчей.
Новая система для обеспечения анонимности в игре будет скрывать ваш ник на стороне сервера
Сейчас в Overwatch 2 есть «режим стримера», который заменяет ваш ник на случайные символы, однако это изменение отображается только на вашем экране. Другие игроки в матче по-прежнему видят ваш настоящий ник.
Новая система будет заменять ваш ник для всех на сервере — при этом ник будет выбираться из списка забавных названий с отсылками к Overwatch (например, 1SHOT1KILL или BOBDOSMTHN). При этом скрытие ника не защитит нарушителя от репортов: вы сможете пожаловаться на нарушителя, даже если не видите его настоящий ник.
Изменения баланса для некторых героев:
- Уменьшат периодический урон «Вируса» Сомбры (со 100 до 90).
- Трейсер ждут некоторые (пока неанонсированные) изменения, которые заставят игроков на ней играть осторожнее.
- Увеличат эффективность «Карнажа» Королевы Стервятников и «Землетрясения» Райнхардта.
- Иллари ослабят основной режим огня — задержку между выстрелами увеличат с 0,2 до 0,25 сек. Однако объем исцеления от альтернативного режима огня повысят со 105 ед/сек до 115 ед/сек.
- Ожидаются также небольшие баффы Ткача Жизни (пока не сообщили ничего конкретного).
Это не все балансные изменения, в патче нового сезона будут ещё.
Напоминам вам, что запуск 10-го сезона состоится на следующей неделе - 16 апреля.
вот бы апексу наказания в нерейтинговых матчах за лив