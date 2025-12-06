Разработчики Overwatch 2 рассказали об улучшении помощника в прицеливании на консолях

Хорошие новости для консольщиков: в следующем сезоне у вас появятся расширенные настройки помощи в прицеливании. Об этом разработчики Overwatch 2 рассказали в материале опубликованном на официальном сайте игры.
Можно будет настроить не только общую силу aim assist, но и поменять её под героев конкретного типа (хитсканы, стреляющие снарядами и милишники). Также будет отдельная настройка для союзных целей (пригодится саппортам).
Увеличат общий aim assist по умолчанию (примерно на 6–8% в зависимости от дистанции). Разработчики говорят, что в Overwatch он всегда была слабее, чем в других шутерах, и теперь его подтягивают, чтобы он лучше подходил такой динамичной игре. Это упростит жизнь новичкам и казуальным игрокам, а расширенные настройки пригодятся тем, кто хочет покорять рейтинг.
Напоманием вам, что 20 сезон начнется в игре уже на следующей неделе - 9 декабря.
>играть в игру, где основа геймлпея - точный выстрелы и попадания в головы
>но делать это с автоаимасистом
Это как в шахматы играть, но каждый 2 ход за тебя ии делать будет
Консольные куколды